M’agradaria ser nanocàpsula de mida microscòpica amb càmara incorporada. Ser hoste i espia en el cap de l’home que ha decidit que ja n’hi havia prou d’una estabilitat entre les nacions que havien sorgit de l’ex Unió soviètica. Agafada amb pinces en alguns indrets, però estabilitat. Haver-hi estat fa 20 dies quan, de cop, aquell home va decidir que havia d’atacar Ucraïna, que no n’hi havia prou amb dominar Crimea i reconèixer la independència (sota control rus) de les regions del Donbass, sinó que calia sotmetre el poble veí per deixar clar quina és l’autoritat de la zona. Les seves connexions nervioses deurien incrementar de voltatge fins que van curtcircuitar i van proposar un impuls al cap del dit executor, mentre cridava: ara! I els soldats van sortir de les casernes, els tancs es van posar en fila i els fusells se’ls va posar el carregador. I els míssils, i els avions, i les bombes van començar a caure per provocar el caos, la por, i el que és pitjor, la destrucció (i la mort). Tres setmanes després encara no hi ha qui aconsegueixi trobar una explicació lògica, més enllà d’una trivial pujada d’adrenalina nacionalista russa. Les nanocàpsules me les imagino embogides, intentant trobar el filament causant de l’inici del desastre humà. Però tant perfectes com a vegades ens sembla que ens van concebre i tan desgavellats que podem arribar a ser. Si hagués estat nanocàpsula, també hauria arribat un dia que n’hauria volgut sortir, que tampoc no té massa sentit circular per carreteres que no porten enlloc. És evident que no podem dir que els humans som així, però sí que podem afirmar que hi ha humans que són com Valdímir Putin. No hi ha una explicació que justifiqui una sola gota de sang vessada en aquesta terra que dibuixa un cel blau amb la seva bandera, i uns camps grocs de blat (o de cereals si obrim una mica l’òptica). Els experts en estratègia, el que saben de la política i de blocs, el que fa anys que estudien l’economia i els canvis que s’han produït a Rússia i als països que havien estat sota l’òrbita soviètica, tots aquests, no entenen el per què, no sabem com Putin, que és qui prem el gatell inicial per començar l’ocupació del país veí, va fer el pas. Era una acció que sabia, segur, que tindria gravíssimes repercussions, també, sobre la seva gent. A Moscou o a Sant Petersburg. I a les víctimes directes, és clar, no les oblidem pas. Hem de pensar que la nanocàpsula ha descobert l’home embogit de poder, fred quan veu el vermell de la sang, encara que parli la seva llengua, segur. Però ni el dolor dels seus, ni el dels altres, no paren un altre cap d’Estat que haurà comès centenars de crims de guerra.