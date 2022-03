Hem escoltat durant anys una suposada política de portes obertes de la OTAN, però ja hem sentit que no hi podem entrar». El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va repetir ahir, ara més clar, que accepta l’exigència de Rússia. Efectivament, si el seu país està sent destruït per defensar el dret a associar-se militarment amb qui vulgui, val més que aturin la guerra ara mateix. En el món real, aquest dret no existeix. Mongòlia, encaixonada entre Rússia i Xina, pot apuntar-se al club que vulgui? Podria Mèxic? Va poder Cuba? Napoleó va dir que un país té la política exterior que li permet la seva geografia, i la geografia d’Ucraïna no li permet ser membre de l’OTAN. Si els països occidentals haguessin actuat més responsablement ho haurien deixat clar des del primer moment i haurien negociat amb Ucraïna i amb Rússia una arquitectura institucional que acomodés els ucraïnesos en una posició d’equilibri segur i fèrtil entre Europa i Rússia. Estats Units ha tingut clar des del primer dia postsoviètic que Ucraïna és una línia vermella existencial per a Rússia. Els seus manuals de geoestratègia ho tenen escrit i repetit. I tot i així, per afirmar la seva superioritat amb una retòrica absurda i estèril, l’OTAN ha empès Ucraïna a exposar-se a la picada de l’escorpí. Un escorpí que, a més de verí, té míssils.