Ara mateix, dijous, 17 de març podríem estar fent una bonica escapada a Mallorca, anada i tornada per 30 euros. Només calia que ahir, a mig matí, haguéssim activat l’ordinador, premut poques tecles, posar el número de la targeta de crèdit i presentar-se a primera hora a l’aeroport del Prat. Si les Illes les tenim molt trepitjades, també podíem contractar viatge d’anar i tornar per avui a Tenerife o altres destinacions estatals o europees per menys de 50 euros. Una ganga per vist que els avions consumeixen querosè, un derivat del petroli, i que són artefactes altament contaminants. Aquesta és una de les moltes contradiccions que no entenem quan el discurs de la guerra ens ha situat davant d’un mirall on ens costa reconèixer-nos com a humanitat. Molts d’aquests vols són a preus molt econòmics perquè les administracions públiques també subvencionen a companyies aèries en condició de dinamitzadores de les economies locals. La previsió és que aquest any, malgrat tot el que passa, es recuperin bona part dels desplaçaments amb avió. Poc o res sembla canviar d’abans del mes de març de fa dos anys quan la covid es va escampar per tot el planeta. A curt termini, a la mitja i llarga distància, no sembla que siguem capaços de canviar els fluxos de moviments de persones i mercaderies. Però seríem capaços de canviar els models de transport entre municipis veïns o entre la mateixa comunitat autònoma?

Amb la pandèmia de baixada i els preus dels carburants pels núvols hi ha un consens molt ampli que ara és l’hora del transport públic. De reduir al mínim els desplaçaments amb vehicle privat i fer una aposta decidida per l’autobús, el tren o el metro. La conscienciació social va per davant de l’oferta que ens fan les administracions públiques amb unes freqüències horàries i uns preus que fan que, tot i que gasolina i gasoil ronden els dos euros per litre, encara hi hagi carreteres, autovies i autopistes plenes a vessar en lloc de ser al pàrquing. Lamentablement la capacitat de moviment dels organismes públics és lenta i els canvis a positiu amb comptagotes. Fer servir bus o tren per anar de Manresa, Berga o Solsona a Barcelona i agafar el metro per arribar a la destinació és més car que molts dies anar a Mallorca o altres ciutats. I, donat que actualment el temps té un preu, els desplaçaments amb transport públic encara són més cars per als establers a comarques. Qui es planteja anar amb bus de Manresa a Igualada? O de Berga a Solsona? O de Vic a Moià? O de Vic a Manresa? Molt poca gent, poquíssima. Cop de cotxe particular i qui passa dia, any empeny... La falta d’oferta de transport públic, àgil i econòmic, fa pensar que les administracions prefereixen mantenir el sistema actual que afavoreix els moviments amb vehicles particulars. I per què? La raó principal és que deixaria d’ingressar els més de 20.000 milions d’euros anuals que recapta l’estat dels impostos associats als carburants. Sabem que el 52% del que paguem de la gasolina i el 48% del gasoil són impostos que aplica l’estat. Perdria aquests ingressos, als quals caldria afegir la despesa de la sempre deficitària gestió del transport públic. Davant d’aquest escenari, no ens hem d’estranyar que els carrers i carreteres estiguin plens de cotxes i que la contaminació només es redueixi de forma més testimonial que real.