Rússia diu que ha atacat Ucraïna per defensar-se de l’expansió de l’OTAN. Però l’OTAN s’ha expandit fins les fronteres russes perquè els països que havien estat ocupats o sotmesos per l’imperi soviètic, d’Estònia al nord fins Bulgària al sud, volien tenir aliats occidentals per defensar-se de Rússia quan aquesta es recuperés del col·lapse de la URSS. La por a l’agressió es fonamentava en l’experiència de quasi mig segle des que l’Exèrcit Roig va arribar més enllà de Berlín l’any 1945 i va aixecar el Teló d’Acer. El gran avenç territorial de Exèrcit Roig va ser la resposta a la invasió de la URSS per part de l’Alemanya de Hitler a la Segona Guerra Mundial. L’expansionisme nazi es relacionava amb la humiliació moral i el gran càstig econòmic imposats pels vencedors de la Primera Guerra Mundial al Tractat de Versalles de 1919. L’actitud revengista dels vencedors a Versalles es basava en culpar el kàiser Guillem d’haver provocat una guerra innecessària. Guillem i tot l’Estat Major alemany es van llançar de grat a la batalla perquè estaven segurs que guanyarien i tallarien un gran tros del pastís colonial. França s’hi va apuntar perquè estava dolguda amb Alemanya des que va perdre Alsàcia-Lorena a la guerra Francoprussiana de 1870-71. Al seu torn, la guerra Francoprussiana... bé, deixem-ho aquí perquè a còpia de remuntar-nos en el temps i buscar els orígens dels orígens potser recularíem més de mil anys i arribaríem fins la feblesa interna del mític imperi de Carlemany, motiu de la seva posterior partició en diversos regnes que van prefigurar, entre altres, les actuals França i Alemanya. A l’hora de les anàlisis interessades tothom pot aportar elements històrics a favor de la seva posició i utilitzar el passat per justificar les atrocitats o les complicitats del present. Un present que ara mateix consisteix en la destrucció de vides i recursos i la producció accelerada de misèria. Potser la causa de la causa, que és causa del mal causat, és que els humans estem mal fets.