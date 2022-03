A Ucraïna hi ha diverses confessions cristianes, la més nombrosa pel que fa al nombre de creients és l’Església ortodoxa i després hi ha l’Església grecocatòlica, formada per cristians en comunió amb Roma, però de ritu oriental.

Dissortadament, el patriarca de l’Església ortodoxa, Ciril, ha recolzat l’expansionisme de Putin i encara que sembli impossible, ha arribat a justificar la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, «com una creuada contra els països que recolzen els drets dels homosexuals», afegint a més, que «no hem de permetre que forces externes i hostils es riguin de nosaltres». I és que el patriarca Ciril (a l’igual que Putin), considera que Rússia «inclou Ucraïna, Bielorússia i altres tribus i pobles», ja que «el poble rus i Ucraïna tenen segles d’història en comú, que es remunta al baptisme de Rússia per sant Vladimir». Per això, en comptes de denunciar la invasió d’Ucraïna i exigir al president rus la fi del conflicte bèl·lic, el patriarca Ciril s’ha posat al costat de Putin.

Una actitud molt diferent a la del patriarca Ciril és la posició del Vaticà i de les Esglésies cristianes, tant catòliques com protestants. Així, l’arquebisbe major de l’Església grecocatòlica ucraïnesa, Sviatoslav Shevchuk, ha demanat que «el diàleg i la diplomàcia guanyin la guerra» i ha demanat que el Senyor «enviï la pau al cor de les nacions». L’arquebisbe major de l’Església grecocatòlica ucraïnesa, ha agraït la fermesa del papa Francesc, que ha condemnat «enèrgicament la guerra».

Tot i el patiment dels ucraïnesos, l’arquebisbe Sviatoslav Shevchuk ha afirmat que els grecocatòlics «estem dempeus, en pregària pel nostre sofert poble ucraïnès». I és que els bisbes i els mossens, juntament amb els periodistes, són els únics que no abandonen mai el poble martiritzat per les guerres. Per això el P. Smoerechynskyj, capellà a Odessa, ha dit també que «hi ha por a la guerra, però l’Església no fuig».

El papa Francesc, missatger de pau, en un gest inèdit, fa uns dies va anar a l’ambaixada de Rússia a Roma, per demanar la fi d’aquest conflicte bèl·lic. I el secretari d’estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, ha afirmat que «la Santa Seu està disposada a ajudar en les negociacions entre Rússia i Ucraïna».

Per la seva part, Pierbattista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem, ha dit que «l’Església ortodoxa russa no ha romàs al marge» en aquest conflicte, «sinó que s’ha posat al costat de Putin», defensant els postulats genocides i terroristes del president de Rússia, mentre hi ha un èxode massiu d’Ucraïna, amb famílies trencades i nens amb la mirada perduda que no entenen el que està passant.

Si els cristians no som signes de pau, no podem considerar-nos deixebles de Jesús, que anomenà feliços els qui posen pau. I si el màxim dirigent de l’Església ortodoxa russa justifica la invasió d’Ucraïna, el patriarca Ciril no està sent fidel a l’Evangeli.