La normalització lingüística d’una llengua minoritzada com el català requereix polítiques diverses, i una d’elles és la generació de continguts audiovisuals en català, tant de producció pròpia com doblats o subtitulats. Una llengua no pot aspirar a ser usada i valorada amb normalitat si no està present en l’oferta de cinema o de sèries. Els intents per aconseguir que les grans empreses del sector s’avinguin a tractar el català com tracten llengües d’estat amb molts menys parlants han estat sempre infructuosos. Ara, un dels fronts on aquesta lluita resulta molt important és el de les plataformes de streaming, on es concentra una gran part del públic. La pressió política per introduir quotes de català, eusquera i gallec en la llei reguladora no ha donat resultat fins ara, però Netflix s’ha avançant anunciant que incorporarà 70 sèries doblades o subtitulades al seu catàleg. És un pas quantitativament insignificant, però mostra una receptivitat de l’empresa que resulta esperançadora. El líder del mercat accepta el principi que el català (i l’eusquera i el gallec) pot aparèixer en l’oferta de llengües. S’obre una porta que estava tancada. La Generalitat ha de jugar-hi a fons.