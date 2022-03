Quan hi ha 64 conflictes armats al món que haurien de produir reaccions contra el terror provocat per la irracionalitat dels governants, obres com Ex-Libris tenen la capacitat d’emocionar col·lectivament, com va passar el passat diumenge 13 al teatre Kursaal, amb la platea plena. L’espectacle va in crescendo per acabar amb uns números de trapezi que arrenquen els aplaudiments del públic, coincidint amb el final de l’actuació. Els autors saben fer-nos copsar el valor dels llibres en decadència i transmetre’ns que cadascun dels fulls és un món, amb moltes interpretacions. Els tres protagonistes, Jordi Serra Baleri, Deborah Cobos Triano, «Deby», gràcies a tècniques pròpies del circ com el quadrant rus, la bola d’equilibris, mans a mans i l’acrobàcia, complementats amb la música expressament treballada per l’obra de Marc Sastre Gamero aconsegueixen durant 50 minuts, seduir l’espectador amb una mirada poètica, per suggerir-nos que un bon llibre ens farà volar la imaginació, fins i tot d’un públic infantil atén i curiós, que segueix bé l’espectacle de circ contemporani, íntim i plàsticament bonic que arriba a l’ànima. Podem observar la bellesa plàstica en els moviments i gestos dels acròbates, especialment amb l’agilitat i versatilitat de Deby, però també amb la del portador Serra, que en el seu argot, es fa un fart de «manxar» i utilitza abundant magnesi per evitar la suor a les mans. A més d’elements propis del circ com trapezis, malabars o acrobàcies, saben jugar amb d’altres arts multidisciplinaris: la dansa, la poesia visual o les coreografies teatrals. Com dèiem, els llibres que s’enfilen en l’espectacle, per dues vegades com a peces de dòmino correlatives, continuen essent l’arma més poderosa contra la ignorància dels que estan disposats sempre a inventar-se conflictes. Paradoxalment, en una societat tecnològica cada vegada més avançada, que fa passes agegantades cap a una comunicació global, la incomunicació és cada vegada més gran en la vida quotidiana, on gairebé ningú valora els petits detalls en les relacions humanes. Ex-Libris es va estrenar el juny del 2019 al Festival Circos de Sao Paulo; a finals del 2020 i inicis del 2021 es va representar al Teatre Nacional de Catalunya, entre d’altres llocs.

La Cia Voël es va fundar el 2017, pel gironí de Sant Joan les Fonts, Jordi Serra i la madrilenya Deborah Cobos. Serra es va formar en el Quadrant Rus a l’escola Rogelio Rivel i és diplomat a l’Esac (Escola Superior de l’Art del Circ) a Bèlgica. És cofundador del col·lectiu La Persiana, amb qui va estrenar Violeta, que va guanyar l’any 2019 els premis Zirkolika al millor espectacle de carrer i a la música original. Ha participat en diversos projectes com Circ Cric, Invisibles, Cubitus du Manchot, Colectivo 9.8 i la companyia Vol de-Ment, entre d’altres. Cobos s’interessa pel circ a Mallorca. Practica el quadrant rus amb Yuri Sakalov i Joan Ramon Graell. S’especialitza en les tècniques aèries com el trapezi i la corda. Ha participat en el Circ Cric, Violeta, Invisibles i la companyia francesa OnCore. Interessats per la revisió de les llegendes del territori, a més de Dones d’aigua, estrenada el 2021 a Sant Joan les Fonts, treballen el projecte Reditus, com un retorn a l’origen, centrat en els records d’infància, on es narren històries viscudes, escoltades i somiades, que en formen part. Ara estan preparant la llegenda del Pou de la gallina, amb l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, per posar en valor el treball col·lectiu, amb la intenció de ser l’espectacle inaugural de la Fira Mediterrània d’aquest 2022.