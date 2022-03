Guerra, les maleïdes guerres. Àfrica, Àsia. Ara Europa. Qualsevol persona hauria d’estar patint en pensar que, malgrat totes les lliçons de la història, es torna a prendre el camí de la guerra. I els bel·licistes que les defensen haurien d’estar recorrent diàriament les seves ànimes per justificar-les. A les víctimes, als refugiats de la guerra d’Ucraïna, sens dubte, cal oferir el màxim suport humanitari, facilitant la seva acollida i la seva sortida del país si així ho desitgen, però mai si us plau que això no sigui a costa de les persones refugiades d’altres conflictes. I cal solidaritat amb la població que a Rússia s’oposa i pateix terribles conseqüències. Perquè cal oposar-se a totes les guerres i agressions militars, vinguin de qui vinguin.

Por, que es pot anomenar Ucraïna, però també tenim Iemen. Por, que la guerra és la llarga i trista nit del Congo. Perquè diversos enfrontaments bèl·lics mantenen en suspens diferents territoris a Àfrica i Àsia. Els números de morts anuals es compten per milers i de desplaçats per milions. I les organitzacions que treballem per la pau no parem d’alertar sobre les catàstrofes que es donen en aquests escenaris. De vegades davant del silenci interessat de certa premsa i estaments internacionals. Perquè si en molts desastres que treballem es donen mil motius i, si ens remuntem a l’Iraq tenim també com a Ucraïna falses guerres preventives que com a la majoria de les guerres només busquen foscos interessos geoestratègics, econòmics i encara que a alguns els soni rar al segle XXI també imperialistes.

Les guerres sacrifiquen la generació que la viu, i no oblidem que a més sembra traumes i odi que costen generacions superar. Aquests odis podent ser llavor de noves guerres. Poc divulgats, els números són coneguts 38 milions de desplaçats i 900.000 morts a les guerres de l’Afganistan a l’Iraq, passant per Síria, el Pakistan i l’oblidat Iemen (no oblidem que Espanya exporta armes a la tirania saudita per bombardejar la població civil de Iemen), comptant la destrossada Líbia port de gran part dels refugiats que es juguen la vida per arribar a Europa.

El pacifisme reivindica entre altres qüestions sempre la desmilitarització, però també la desnuclearització, la descarbonització, la despatriarcalització de la societat. I reclamar sempre més sobirania social davant del poder dels seus lobbies. És moll urgent construir formes de compartir sobiranies i territoris entre els pobles en el futur que ens ve, el ric nord no és exclusiu. Perquè estem en risc tots, està en risc la supervivència de la humanitat davant dels reptes de les greus crisis globals que tenim a sobre. Hem de parar totes les guerres i pensar de manera molt més àmplia: de cuidar totes les formes de vida a la Terra. Aquestes catàstrofes tenen lloc en un moment en què totes les grans potències, i de fet tots nosaltres, hem de col·laborar per controlar el greu flagell de la destrucció mediambiental que serà motiu de més guerra si no ho evitem, un flagell que ja està cobrant-se un terrible peatge, que aviat serà molt pitjor llevat que s’emprenguin grans esforços sense demora. Recordar-nos el que és obvi, l’IPC acaba de publicar el seu informe més recent i de lluny el més alarmant dels seus de com estem propiciant la catàstrofe per a tots els éssers vius del planeta. El crit hauria de ser sí a la pau, deixar-vos de les maleïdes guerres, el planeta ens necessita.