En política la principal font de legitimació moral és l’èxit. Si s’aconsegueix l’objectiu tot el que s’hagi fet serà correcte, però el fracàs convertirà els gestos més intranscendents en pecats imperdonables. Les relacions entre dirigents independentistes del món convergent i de l’entorn de Carles Puigdemont amb suposats espies i facilitadors polítics de la Rússia de Putin es troben avui sota els focus de la desaprovació perquè l’independentisme no va assolir els seus objectius i perquè, a més a més, ara mateix Putin és Satanàs i Llucifer, Hitler i Stalin, en una sola persona. El simple fet d’haver-se reunit amb algú que alguna vegada fou assenyalat com a membre de l’aparell d’informació putinesc, o putinià, implica l’acusació de ser amic dels enemics d’Europa i els seus valors occidentals. Per això se succeeixen les explicacions que defensen la innocuïtat dels contactes: «no era per política, era per la traducció d’una novel·la russa al català». Fins i tot Puigdemont ha sortit a la palestra en mode extens per negar haver tingut cap contacte amb cap «dirigent, exdirigent o persona representant de la Federació Russa», tot i defensar el seu dret d’explicar Ítaca a qualsevol interlocutor de qualsevol país. Però si Rússia no fos ara mateix una empestada internacional, sancionada i cancel·lada, sinó un dels molts estats autoritaris cínicament acceptats per Europa, l’expresident s’afanyaria a presumir de qualsevol lligam que hi hagués establert. I si els fets de la tardor del 2017 haguessin conduït a la creació de l’Estat català, els «viatjants» del projecte no serien carn de sumari judicial sinó herois nacionals, premiats amb càrrecs importants a les esferes diplomàtiques de la nova Administració. Per descomptat, ningú no els titllaria de «senyorets que passejaven per Europa reunint-se amb la gent equivocada perquè així, durant una estona, es pensaven que eren James Bond». Però Putin és Voldemort i l’Estat català independent cada dia és més un desig que una probabilitat.