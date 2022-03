La caixera d’un Caprabo explicava l’estiu passat que segurament hi haurà canvis a l’empresa perquè l’han comprat els russos. En realitat, el que ha passat és que un empresari txec ha comprat el 50% del capital de la cadena. Un txec de la República Txeca. Tant se val: la caixera en qüestió no està més desinformada que qualsevol ciutadà mitjà. Per al ciutadà espanyol normal que s’informa amb el que li arriba al whatsapp, a Espanya són espanyols, a França són francesos, a Alemanya són alemanys, i tothom que té un cognom amb moltes consonants i no és ni alemany ni britànic, és rus. Ara, al ciutadà espanyol que sent Putin dient que els ucraïnesos són russos, que han estat sempre russos, i que la nació ucraïnesa és un invent, aquest discurs li hauria de sonar familiar, molt proper, molt espanyol, i s’hauria d’adonar que, qui diu això, és un senyor que dispara míssils a les cases on viuen criatures. I li hauria de cridar l’atenció que una gent que fins fa 31 anys era russa, i que l’hem continuat veient com a russa encara que ja no ho sigui, ara lluita a mort contra els russos per no haver de tornar a ser russa. Potser ara hi ha qui dedueix que, en realitat, sempre han estat ucraïnesos, i que, just abans de deixar de ser russos, van ser independentistes.