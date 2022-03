Ni volgudament ho farien pitjor.

Si no estic equivocat va ser Enric Juliana qui va escriure per primera vegada sobre el català emprenyat, afirmació que durant força temps va tenir molt d’èxit. Possiblement, sense el català emprenyat és molt difícil entendre el procés. La desafecció, de què parlava el president Montilla, durant el llarg període des de l’aprovació de l’Estatut no és suficient per explicar-ho. És necessari sumar-hi el descontentament generat per les crisis econòmiques del 2008 i 2010 i les retallades pressupostàries del president Mas. El nacionalisme conservador, veient que la majoria se’ls podia escapar dels dits, va posar-se a davant de la manifestació i va ser capaç de girar les protestes inicials, en lloc de fer-les contra ells, molts catalans les van dirigir contra Espanya. Així neix el Procés, que ràpidament es converteix en un moviment populista. El nacionalpopulisme en aquest període de crisi s’ha expandit arreu del planeta, des dels Estats Units, passant per la Gran Bretanya o Catalunya, però aquests dies ha travessat una frontera inimaginable fa ben poc.

El tsar rus, pels motius que siguin, no cal perdre un minut en els motius, res ho justifica, ha començat a envair Ucraïna, portant la mort, la destrucció i la misèria al país eslau. Amb unes conseqüències econòmiques molt greus per a la immensa majoria del planeta. Quan encara no havíem sortit de la patacada que ha suposat la pandèmia, ara una horrible guerra.

Parlant amb un vell amic, em deia: «Això ho canvia tot». No sé si ho canvia tot, però sí que moltes coses, i l’actual president de la Generalitat ho ha captat i ha volgut marcar distàncies. Ràpidament, es dirigí a la ciutadania mitjançant una columna a La Vanguardia, i el cap de setmana passat va anar a la conferència de presidents a l’illa de La Palma. Uns moviments intel·ligents, però, com sempre, per les seves contradiccions, acaben sent contraproduents per als catalans. Seure a la taula és una obligació de qualsevol governant, mai es pot deixar una cadira buida quan es parla de coses que afecten els ciutadans a qui representes.

En el món virtual, Catalunya està en un procés de negociació amb la resta d’Espanya per aconseguir l’amnistia i l’autodeterminació. En el món real, sabem que això no passarà. El president Aragonès alimenta aquesta contradicció. Per una banda, va a la conferència i, per l’altra, es nega a fer-se la foto protocol·lària. Però el fet més trist d’aquest cap de setmana, i que volgudament s’ha fet passar desapercebut a Catalunya, ha estat que ni el president ni ningú del govern de la Generalitat va estar present en l’acte institucional de suport als ciutadans de l’illa que estan patint les conseqüències de l’erupció del volcà.

Vist des de fora ha semblat com si digués: «Mirin vinc per representar la solidaritat del poble de Catalunya amb els ucraïnesos, però que els quedi clar que jo amb vostès no hi vull saber res. Per cert, a mi aquest volcà m’importa un rave».

Ni volgudament ho farien pitjor.