La invasió russa d’Ucraïna avança descontroladament en l’imaginari europeu. El drama humanitari és terrible, a l’altura, no ho oblidem, dels molts que s’esdevenen al planeta any rere any i als quals, a diferència del que passa amb la crisi ucraïnesa, Europa no fa cas. La situació dels habitants d’Ucraïna i dels ja refugiats és esfereïdora, sí, però a un altre nivell també ho és la incapacitat de resoldre el conflicte per la via diplomàtica. No ara, és clar, molt més complex amb les tropes russes desplegades sobre el terreny i amb l’odi ja covat entre els ucraïnesos per uns veïns amb llaços històrics que semblaven irrompibles; calia haver-ho fet abans, quan l’amenaça russa respecte dels seus interessos a Ucraïna i al Caucas haurien estat resolubles amb més voluntat negociadora i més visió de futur.

Putin és Putin, naturalment, i l’estat kagebista i de pràctiques mafioses en què ha transformat la Rússia postsoviètica no és un veí raonable, un soci de fiar, una administració amb qui algú pot aspirar a estrènyer llaços forts sense experimentar nàusees pel nul respecte del Kremlin per la llibertat de premsa, els drets humans i la democràcia. És cert: la Rússia de Putin, la FSB i els oligarques és un mal soci, un monstre al qual es va deixar créixer sense alçar la veu quan potser encara s’estava a temps de bloquejar o dificultar les aspiracions autoritàries de Putin. Avui és un gegant encara amb peus de fang però que torna a creure en el seu passat imperial i on la dissidència és durament castigada. Un estat amb una sola veu i una mà de ferro que fa salivar la ultradreta europea però que suposa una clara amenaça per a la visió geopolítica d’Europa, per als seus valors que, tot i qüestionats a l’interior, encara són els menys allunyats de la il·lustració i la raó kantiana sobre les quals s’ha construït la idea de la unió. Rússia, històricament allunyada de la visió del món d’occident, ha construït una altra relació amb la seva ciutadania, amb els veïns i amb el món en general. No és fàcil encaixar el país més gran del món en la dinàmica europea. No ho ha estat i no ho serà. Però les conseqüències de la fallida integració són aquestes: Grozni, Mariúpol.

D’ara endavant, els esforços per revertir aquesta presumpta ànima russa incontrovertible han de servir per repetir l’escenari actual. Si s’hi és a temps, és clar, si no és que els bombardejos sobre les ciutats ucraïneses no acaben fent trontollar, no Rússia, sinó Europa i la seva ànima, que avui ja neda a contracorrent.