Fer-se l’oposició des de dins del govern del país és l’esport favorit dels dos partits majoritaris en el sector independentista de Catalunya. Ara tu, abans jo. A vegades s’enfronten sense quadrar-ho amb les seves ideologies ni els seus programes electorals. La qüestió és opinar el contrari del soci, l’oponent en llenguatge de postprocés. Des de molt abans de la fluixesa de cames a la tardor del 2017 seguida de la desfeta, era evident que eren rivals. De fet, són adversaris. En l’encara més llunyana campanya electoral on Convergència i ERC van fer llista conjunta, amb l’aparició de la marca «Junts» per primera vegada s’intuïa la tensió des de les bases. Els escamots mixtos de cartellistes de fanals maldaven entre ells per veure qui els penjava i qui aguantava l’escala.

A hores d’ara, és molt senzill saber què pensarà un dels dos partits al poder. Un dels dos anuncia una proposta. Al cap de poc l’altre fa una roda de premsa dient el contrari. No importen idearis ni el bé comú. Només la pura tàctica, o sigui el tactisme de fer entrebancar el company de coalició per aconseguir l’hegemonia electoral en el minvant món del sobiranisme segons les seves pròpies enquestes.

Les (no) olimpíades catalanes les estan gestionant sota aquest format diabòlic. Fins i tot els anti-Jocs miren amb sorpresa com es fan la guitza mútua. Per boca de la consellera de Presidència s’anuncia una consulta a sis comarques pirinenques. Al cap de poc l’altre partit esmena Vilagrà (o sigui el president de la Generalitat) per posar-se al costat de les tres que volen votar en contra de la voluntat presidencial. Tot i tenir a les seves files irreductibles liberals partidaris dels jocs com Joan Canadell, donen suport a les terres excloses per deixar-los en fals. Tot per atreure’s una audiència que esdevindrà cos electoral d’aquí a poc més d’un any, sinó abans.

Per tant, en aquest tema tan nostrat, Junts s’ha afegit a la coral de la CUP i a la resta de grups contraris. Demanen el vot olímpic per al Solsonès, el Berguedà i el Ripollès. En aquest àmbit muntanyenc són les més poblades i, si votessin, serien determinants. No podran decidir, però s’intenta el desgast dels que seuen al consell executiu amb ells. Tenint en compte les mobilitzacions i la sociologia local, el resultat podria ser negatiu a la celebració de les competicions nivals. Per crear problemes als companys de viatge s’aplicaran un autocàstig. Per fotre un tret al cap als promotors del minireferèndum en rebran un ells al peu.

Més enllà de la remor mediàtica, com quasi sempre en aquest país tot naufragarà a pocs metres de la platja. La votació, que podria ser el 19 o el 26 de juny, queda condicionada a l’aprovació d’un decret llei preventiu de probables impugnacions amb la llei en vigor. Cal el vot de tres grups parlamentaris. Després embarrancarà a la taula de buròcrata d’algun secretari parlamentari d’aquells que cobren i potser ni treballen. Serà l’únic que podrà dir-hi la seva perquè, a hores d’ara, la consulta té pinta de no fer-se enlloc.