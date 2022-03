Veig a la premsa del passat 10 de març, amb infinita vergonya, els cartells en contra de la guerra que els membres de la CUP van mostrar al Parlament davant la presència del cònsol d’Ucraïna, precisament, el dia en què el ple de la cambra va expressar el seu suport i la seva solidaritat amb el poble ucraïnès. Tota una perfecta mostra del més pur sentit de l’ «oportunitat»!

La CUP va justificar aquesta acció dient que havia exhibit els esmentats cartells de «No a la guerra» per mostrar així el seu rebuig a l’enviament d’armes per part del Govern espanyol a Ucraïna. És a dir, que, segons ells, el poble ucraïnès no té dret a defensar-se, o bé que l’ajudin a defensar-se davant de la brutal i criminal invasió d’un país militarment molt més poderós que ell. Que allà se les arreglin, que la «solidaritat» amb els més necessitats no va d’això! Va d’ajupir el cap i claudicar davant de Putin, el nou Tsar de la Rússia Imperial!

El pacifisme pot ser molt adient en segons quins moments i en quins llocs, però, Ucraïna no és l’Índia de Gandhi, entre altres raons, perquè el president Zelenski no és Gandhi i Putin, a diferència dels colonitzadors anglesos, és un criminal que no s’avé a raons. I, a més, un cop començada la guerra, no s’hi val a «posar l’altra galta» –això està molt bé pels texts bíblics!– i deixar que et matin o que t’esclavitzin. Cal lluitar per defensar la llibertat, la dignitat i el dret a la teva pròpia existència!

Penso que els senyors de la CUP potser van ensenyar els seus cartells contra la guerra en el lloc i en el moment equivocats i que, en tot cas, se n’haurien d’haver anat a ensenyar-los davant del consolat de Rússia a Barcelona, i no davant del cònsol d’un país que ha estat envaït i la població del qual està sent víctima, entre altres coses, de bombardejos salvatges i indiscriminats contra els seus civils. Segons com,, fins i tot, haurien «convençut» els invasors amb la seva «esplèndida» perfomance i el seu «pacifisme» de pa sucat amb oli!