Retornarà aviat la pau a Ucraïna? Darrerament les dues parts del conflicte han anunciat negociacions que podrien aturar l’atac. Tant de bo que aquesta possibilitat es confirmi d’immediat, però de moment no és així. Potser sí que es negocia, però les armes no callen i les víctimes augmenten cada dia que passa. Després de més de vint dies de guerra és ben clar que Putin es va equivocar en la seva tràgica jugada, almenys en dues qüestions fonamentals: d’una banda, comptava que la invasió seria ràpida i la resistència escassa, i que en pocs dies hauria acabat la feina de domesticar Ucraïna. Però no ha estat així. Ucraïna ha resistit molt més del que s’havia suposat i en molts casos ha aconseguit contenir l’avançada de les tropes russes, que, segons algunes informacions, han tingut un notable nombre de baixes. D’altra banda, el suport i la solidaritat amb el poble ucraïnès ha estat espectacular a la gran majoria de països del món. I, en canvi, ben pocs s’han mostrat favorables a Rússia, i ni tan sols la Xina, que Putin devia esperar que estigués visiblement al seu costat, s’ha decidit a ser-li favorable d’una manera activa. A més, les sancions de caràcter econòmic i les condemnes clares de l’agressió per part d’organismes internacionals han aïllat Rússia de forma contundent i segurament inesperada. Putin, doncs, s’està veient obligat a trobar una sortida o altra a l’injustificable disbarat bèl·lic en què ell mateix s’ha embolicat.

La reacció podria ser un augment sobtat de l’escalada militar i l’entrada en joc de més tropes i més recursos ofensius, com l’armament nuclear? Hi ha un factor determinant que des de fora de Rússia no és prou conegut. És allò que pensa de la invasió d’Ucraïna la majoria de la població russa. Que hi ha oposició és ben evident, com també que fins ara ha estat reprimida sense contemplacions, amb milers de detinguts. En tot cas, el problema que Putin deu considerar és si li seria possible ampliar la guerra a l’exterior i alhora dominar el front interior reprimint els que s’hi oposen. De moment sembla que les negociacions per aturar el conflicte continuen, però els dies van passant i l’acord per fer callar les armes no arriba, el patiment de la població civil segueix i l’èxode de refugiats que se’n van cap als països veïns no ha parat.

Canviant radicalment d’escenari, cal notar que les conseqüències de la guerra d’Ucraïna segueixen sent ben visibles al nostre país, que acull també un bon nombre de refugiats i que ha vist com la inflació se situava ja en un inquietant 7,5 %. L’especial encariment dels combustibles i de l’energia ja ha comportat protestes i aturades en el transport i rumors de manca de proveïment de determinats productes, que fins ara no han estat greus. Sí que ho són altres temes pendents que no tenen res a veure amb Ucraïna, com és des de fa temps l’obstinada i inacabable repressió judicial contra l’independentisme català. És el cas, per exemple, del nou judici per desobediència contra el president Joaquim Torra de dijous passat –al qual no es va presentar– acusat altre cop de no haver retirat una pancarta que reclamava la llibertat dels presos polítics penjada al Palau de la Generalitat. Torra ha explicat que demanava l’empara de la justícia europea perquè els tribunals espanyols continuen sense respectar els tractats internacionals i els drets humans. Una situació que evidentment és inacceptable i que ja fa massa temps que dura.