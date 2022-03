Indignació i ràbia escoltant les deplorables declaracions del portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats en resposta a una pregunta d’un dels periodistes més sinistres de la dreta extrema. I estupefacció i incredulitat que algú amb la seva responsabilitat pugui pensar que així, mostrant-se barroer com un pinxo de taverna, puguem avançar cap a un país i una societat, com propugna ell mateix, més solidària, més inclusiva, més justa i no sé pas quantes coses més. Perquè som molts que ens hem sentit ofesos amb les seves paraules contra el president Puigdemont i la seva lluita. Perquè és el nostre president legítim i també és la nostra lluita. I ens representa: i tant que ens representa! I per això som molts que admirem, tal com deia Neus Torbisco-Casals, doctora en Dret i experta en drets humans, en un tuit: «la capacitat de resistència, treball, honestedat, tolerància a les crítiques i resiliència davant l’adversitat del president Puigdemont, que dignifica cada dia la causa col·lectiva. Un antídot contra personatges que emmascaren el seu fracàs amb odi». Gràcies, Neus, per posar paraules a la nostra ràbia i a la nostra indignació!

La doctora Torbisco-Casals és membre de l’Assemblea de Representants del Consell per la República. I servidora també. I el 5 de març passat vaig tenir l’honor de votar el molt honorable Carles Puigdemont i Casamajó com a primer president escollit democràticament per l’Assemblea. Sabem que hi ha gent que veu el Consell per la República amb escepticisme. Curiosament és el mateix escepticisme que sentim nosaltres quan es defensa que l’únic camí a seguir és esperar una taula de diàleg que encara no té data i amb temes vetats que no poden ser en l’ordre del dia. Nosaltres ho tenim clar: només un organisme lliure de les grapes de l’Estat espanyol podrà fer feina sense les interferències i les trampes d’un estat demofòbic i repressor que ens vol rendits i humiliats. No ens rendirem mai! És obvi que l’independentisme té diferents veus i mirades diverses, totes legítimes: evidentment! però això no justifica de cap de les maneres unes declaracions tan ofensives i plenes de fel com les d’aquest dimarts passat. El Consell per la República ha mantingut viva la flama de l’esperit de l’1 d’octubre i és qui en custodia la legitimitat. Des del Consell s’ha fet i s’està fent una gran tasca d’internacionalització de la causa catalana. Cada vegada, la nostra causa és més coneguda arreu també, gràcies a les victòries judicials dels nostres exiliats, que ens esperonen a seguir lluitant i a seguir plantant cara a un estat que només té com a resposta presó i exili. I per seguir endavant necessitem un Consell per la República fort amb un bon gruix de ciutadania que l’avali i li doni suport. Ara ja som 102.287. Inscriviu-vos-hi! L’1-O Catalunya va iniciar el camí de la República. El Consell és l’eina per acabar entre tots el que aquell dia vam començar. Salut i República Catalana!