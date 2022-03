Els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa, per bé que tots amb les millors intencions i amb els millors desitjos per al poble d’Ucraïna, no haurien estat capaços d’aprovar una declaració conjunta contra la guerra si no hagués estat perquè n’hi havia una de prèvia del Consell Municipal de Seguretat, davant la qual es devien sentir més o menys obligats. Segurament haguessin pogut posar-se d’acord fàcilment si només haguessin posat a votació un text que digués «Ens sap molt greu que mori gent a Ucraïna», però amb aquesta aproximació no haurien quedat gaire bé. Les dificultats que tenen ERC, JxManresa, PSC, CUP i Ciutadans per posar-se d’acord sobre una cosa malgrat que coincideixen en el fons d’aquesta cosa (el desig de pau) il·lustren la complexitat del que està passant a Ucraïna i al món. Qualsevol anàlisi que inclogui una mínima descripció de les causes genera controvèrsia. Aquesta complexitat apareixerà en qualsevol taula on s’estigui abordant la sortida del conflicte. Per això, per com de difícil és aturar una guerra quan ha començat, cal que no comenci.