No hauríem de demanar-li res a aquesta primavera que arriba demà per la porta del darrere, envoltada de preus alts, bombes cruels i d’una pandèmia que no remet. Hauríem de ser extremadament prudents, respectuosos, i deixar-la fer. Que ens sorprengui. Que s’emporti aquesta pluja que no és pluja, aquest fred que no és fred, aquesta grisor hivernal que pesa com el ferro. Que sigui primavera i prou. Que la natura s’esplaï com si tots els problemes que li carreguem al damunt fossin els ingredients d’una massa de pizza, que així com els hi posem els hi traiem. Res del que fem, i del que desfem, és culpa seva. Deixem que la primavera arribi i que ens capgiri el paisatge exterior, que canviï l’escenari, que ho sacsegi tot. Donem-li una oportunitat. Que les flors esclatin amb el color que més els plagui, de blanc, de rosa, de vermell, de groc; que la verdor regni, que els camps es metamorfitzin, que plogui quan toqui, que faci vent si és que n’ha de fer, que el sol llueixi puntualment i amb tanta intensitat que escalfi els peus més freds, que el cant dels ocells ens ensordeixi fins a fer callar les veus inútils. Fem silenci i deixem que el temps ens arrossegui, que s’imposi, que guanyi, que ens porti on vulgui, sense oposició, ni resistència, ni recança, sense restar ni un bri de bellesa a aquest trosset de present.

Que ens trobi com ens trobi, cansats, disgustats, il·lusionats, tant hi fa, però que ens trobi de veritat. No cal que siguem els amants perfectes, n’hi ha prou que ens estimem bastant, que és l’única mitjana possible entre els dies intensos i els normalets. Aquesta primavera esquivaré els defectes, segrestaré les virtuts, resseguiré els teus dits nuosos i et premeré fort la mà davant del mar, que és on vaig a parar sempre que tanco els ulls i somnio. I tot serà mig veritat i tot serà mig mentida, i avançarem com els pols oposats que s’atreuen i ens farem el món a mida, amb una taula parada amb estovalles de fil blanc sota l’arbre ben arrelat que sempre ens fa ombra. No permetrem que aquest món, massa gran, massa estrany, massa violent, ens robi el març, l’abril i el maig. No suportaríem perdre una altra primavera. Fixa’t en el verd dels camps i oblida els núvols que amenacen pluja, sempre hi són rere les muntanyes i no marxaran encara que inverteixis la vida a observar-los. La música s’expandeix per un balcó del carrer que no sé localitzar. El volum és tan alt que substitueix el meu pensament per una melodia. Bellugo el dit petit dins la sabata. Soc viva. Que l’eternitat sigui com el moment previ a la gran riallada, que aquesta primavera sigui només primavera.