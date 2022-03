La vida és un regal, encara que costi d’entendre o creure. Som tan petits i alhora tan grans..., costa tant definir la vida i encabir-la dins les paraules... Massa sovint la deixem de banda i ens centrem només en la seva vessant més superficial. Enlluernats pels grans «avenços» tecnològics que sembla que no tinguin aturador, deixem d’escoltar-nos, creient-nos qui sap què i vivim de cara enfora, sense regar l’essència que ens fa tots iguals. Sembla que el món estigui de «potes enlaire», tot capgirat... Guerres i odis que no porten enlloc, patiment, tristesa, fam... Com és possible? Com és que haguem arribat fins aquí? Acostumem a buscar culpables, sempre externs, sense intentar entendre, sense estimar. I no és això... Les desavinences, les discòrdies s’haurien de regar amb amor, amb amor sincer, sense matisos ni peròs, només estimant.

Déu no castiga ni fa diferències, Déu no estima més uns que altres, ningú està per damunt de ningú, i ningú és més, i ningú és menys... Tots som iguals en essència, i a tots ens calen els mateixos adobs per poder créixer. De la mateixa manera que una planta es pansirà si deixem de regar-la, l’entorn que ens envolta ho farà si deixem de nodrir-lo amb estima. La voluntat, quan és sincera, pot moure muntanyes, no hi ha cap força més poderosa que l’amor, desinteressat i sincer. L’Amor ho pot tot i és l’únic equipatge que ens acompanya i ens acompanyarà sempre, l’única cosa que ens pertany i que ens endurem més enllà de la vida física. La intenció que ens mou a fer així o aixà és el que compta, encara que sigui invisible per als altres, tant és, perquè la Veritat és i sempre serà. Quantes vegades jutgem sense intentar entendre, condicionats només per la nostra manera de percebre la vida, o pel nostre ego?... I no és això, penso que no hauria de ser això. Tal com passava amb la figuera, per molt dolenta o nefasta que pugui semblar-nos una situació, val la pena fer els possibles per revertir-la. Encara que ens sembli que no valgui la pena, sí que val la pena! Val la pena ser tossuts, i per molt insignificant que pugui ser el gest o gestos... voler és poder i la fe mou muntanyes.