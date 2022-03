L’edifici de la Fàbrica Nova i el solar on es troba ja són propietat de la ciutat de Manresa. Pel que fa a la resta de la part de La Caixa al sector, l’Ajuntament ha de pagar 4.863.683 euros abans del 15 de maig del 2023 i ha acordat amb Criteria Caixa constituir un dret amb opció de compra, pel termini de 4 anys, a favor de l’Ajuntament de la parcel·la situada al xamfrà amb la carretera del Pont de Vilomara per un preu d’1,6 milions d’euros. Amb l’adquisició, l’Ajuntament assumeix, també, les responsabilitats que se’n deriven. I està disposat a assumir-les amb l’objectiu que la ciutat aconsegueixi un pol estratègic universitari i de recerca. En consonància amb aquest objectiu, en el darrer ple municipal es van disposar diners per realitzar obres de manteniment. Del superàvit del 2021 es va dotar amb 120.000 euros una partida per iniciar treballs que serviran per fer escomeses, clavegueram, instal·lació de mòduls per a l’entrada de la Casa d’Oficis al recinte per fer-hi tasques i calen, també, nous tancaments, entre moltes altres coses. Les primeres passes d’un llarg camí.