Veig un tipus dins d’un cotxe aturat en un semàfor. Se’l veu content, relaxat. I no sé per què me’l miro, però me’l miro i veig que escolta música. Ho sé pel sacseig del cap i perquè mig diu paraules que no escolto. Canta. M’ha cridat l’atenció i, en comptes de passar, aprofitant que tinc verd el semàfor, em quedo quiet contemplant el tipus de dins el cotxe. De cop deixa de sacsejar el cap i em sembla que parla, que parla amb algú. Li deu haver entrat una trucada al mòbil que deu tenir connectat al cotxe. Assenteix amb el cap i posa cara d’escoltar i xerra una mica. Sí, deu ser una trucada. Roman en silenci. Jo també, i de cop veig que a dins en passa alguna perquè al tipus de dins el cotxe li deuen haver dit alguna cosa que no li ha agradat, que l’ha contrariat, i veig en el moviment de la seva boca, en el gest dels seus braços i en el sacseig del seu cos que s’ha enfadat o s’està enfadant de debò. No crida, ara brama com qui sentencia mentre li ha canviat per complet el ritu del seu rostre. No sé què diu ni a qui li diu, però no m’agradaria gens que m’ho diguessin a mi. El semàfor segueix en vermell i el tipus del cotxe fa coincidir un últim esgarip amb el gest de penjar la trucada. De cop, tot de nou tranquil. Només passen uns segons que veig com fa el gest de prémer per rebre una trucada, però aquest cop ni s’espera que ja la rep amb el to brutalment enfadat d’abans. Veig com li diu de tot a algú. Jo quiet a fora i ell, enfadat, dins. Em moro de curiositat, però el semàfor canvia a verd i el cotxe arrenca mentre el veig marxar sentenciant irat el seu interlocutor. He gaudit d’una gran escena, però sé que m’he perdut una gran escena. No me la puc treure del cap. Donaria el que fos per saber el rerefons de la conversa i què és el que ha irat tant el senyor del cotxe.

Doncs resulta que ho sé perquè el senyor del cotxe soc jo. M’he inventat el personatge que s’ho mira per poder plantejar i explicar l’escena. És dijous a la tarda i vinc tranquil de donar sang, escolto música i estic parat tranquil en un semàfor vermell. Sona el telèfon, contesto i és un paio d’aquests que em vol vendre criptomonedes. Li dic que no m’interessa i em diu que encara no m’ho ha explicat. Li dic que no m’ho expliqui i em diu que em tornarà a trucar, i jo li dic que no cal que em torni a trucar per res que no m’interessa el tema, i ell que em diu així sense més ni més: «Pues puto catalán de mierda vete a la mierda con tu puto catalán», i jo, que estic tranquil però que per aquí no passo, li responc amb la col·lecció d’insults en català més ben preparada que tinc amb la qual li dic que «és un fill de la gran p...ta, que és un desgraciat, que el català no me’l toqui que si em torna a trucar, se’n penedirà d’haver-ho fet». I quan em torna a trucar, el rego de dalt a baix amb insults nostrats. I torno a penjar. Però que s’ha pensat!

El semàfor es posa verd i segueixo el meu trajecte i el meu dia plàcid i feliç amb la consciència tranquil·la d’haver fet el que calia. He insultat bé i he mantingut el català durant tots els insults. Només faltaria. Només demano que no m’hagi vist ningú perquè tindrien una imatge de mi que no és la que cal. Però el paio no m’ha trucat més. No crec que gosi.