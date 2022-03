Podria criticar l’OTAN per la seva incapacitat per acostar-se a Rússia. La dècada de 1990 es va obrir una petita escletxa per integrar-la a la poderosa aliança militar. Desapareguda la Unió Soviètica, es va signar l’anomenada Llei Fundacional OTAN-Rússia a fi de bastir una relació de col·laboració en matèria de seguretat que va desembocar més endavant en el Consell de l’OTAN-Rússia. Les malfiances d’uns i altres van fer que no quallés. Potser ara no estaríem parlant de la guerra a Ucraïna. Potser encara seria molt pitjor... Així mateix, podria retreure a l’OTAN la seva capacitat per embolicar la troca plantant-se al rebedor de casa de Putin amb els peus enfangats i, ara, amb la catifa emmerdada, per la poca contundència a l’hora defensar amb dents i ungles el seu potencial nou associat. Per mirar de lluny, que és una manera ben còmoda d’observar com fan miques el qui fa quatre dies agafaves per l’espatlla com un amic. I criticar la poca traça de la Unió Europea per guanyar-se el gegant rus en els bons temps, que és quan s’han de fer les coses per a quan arribin els dolents, que, tard o d’hora, si depèn de l’home, sempre acaben arribant. Per qüestionar com és possible, encara avui, que una sola persona pugui acumular tant poder a les mans. Per què, amb l’experiència adquirida durant segles, no s’ha creat un mecanisme que desactivi automàticament els dictadors egòlatres, testosterònics i letals per a la resta de la humanitat. Tanmateix, tot plegat queda eclipsat per una sola frase, una de sola. Tres mots. «Mateu-me ja!». La va pronunciar una de les dones embarassades que van evacuar del bombardejat hospital de Mariúpol a la ja devastada ciutat amb el mateix nom en saber que el fill que duia a la panxa havia mort. No em puc arribar a imaginar el dolor d’aquesta mare, que també va acabar morint. I és en aquesta dona en la que hauríem de fixar la mirada perquè ella sola representa el que està suposant aquesta guerra i les que hi ha hagut i vindran, desgraciadament. La violència, l’antiesperança, l’antihumanitat... Aquesta setmana, en un petit parc a prop de casa hi vaig veure asseguda una de les ciutadanes d’Ucraïna que han arribat les darreres setmanes a Manresa. Duia una motxilla a l’esquena. Passava per una noia qualsevol, però segur que la tranquil·litat que l’envoltava en aquell banc on s’havia assegut una estona significava per a ella molt més que per a qualsevol altra, i que la pau de la qual s’omplen la boca tants dignataris era una paraula que, dita per ella, prenia tot el sentit. I les de la dona embarassada que s’agafava la panxa ensangonada i que ja no hi és. Que trist tot plegat. I que injust.