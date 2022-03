Mentre els reis d’Espanya s’inspiren i tiben d’experiència per planificar la seva intervenció en el congrés internacional «Ganarse la vida. Género y trabajo a través de los siglos», que se celebrarà –si res no ho impedeix– el setembre que ve a Andalusia, els seus súbdits malden per arribar a final de mes després d’haver estat atracats amb les factures de llum i gas a preus mai vistos, d’haver pagat els aliments com si fossin caviar i llagosta nadalenca, i d’haver patit restriccions per adquirir productes bàsics perquè un grup selecte de camioners, envejosos tardans dels col·legues canadencs, han decidit unilateralment anar contra el món mundial i col·lapsar el transport de mercaderies fins que el Govern del regne d’Espanya no els abaixi el preu dels carburants.

Comptabilitzat un munt de barbaritats més aquesta setmana, sembla, ara que la covid va de baixa, que s’hagi entrat en una mena de passa d’inspiració esotèrica, capaç de convertir en real quelcom que semblava impossible: explicar els secrets per guanyar-se la vida en un país de subsidiats, evadir emèritament qualsevol responsabilitat, aplicar la llei impunement, i mentir impúdicament en la construcció de relats que pretenen convèncer a partir de l’amenaça, la violència, l’atemoriment de la població. Ho fa Putin per acoquinar Europa, com ho ha fet el nacionalisme espanyol (sense distinció de dretes o esquerres i els seus extrems corresponents) per esclafar l’independentisme català, entre els aplaudiments dels seus corifeus a Catalunya. Vist el comportament dels partits que diuen defensar la independència de Catalunya, avui és més prudent parlar de nuclis de resistència ucraïnesa en les files independentistes que no pas inspirar-se en el 52% famós, perquè la majoria esporuguida amb violència i repressió pot haver-se refugiat en el pragmatisme del «ja s’ho faran», adreçat a aquells polítics que, inspirant-se en el malalt pixaner que s’excusa en la febrada, argumenten que, de moment, no hi ha més opció que l’autonomisme per recuperar el benestar perdut el 2012 per les reivindicacions independentistes. Els historiadors honestos explicaran que va ser a l’inrevés: la independència es va reclamar quan l’Estat espanyol va retallar les cotes de drets i benestar de la societat catalana. Qui sap si el que fa Europa davant la violència i les amenaces de Putin podria inspirar la resposta a la polèmica dels darrers dies sobre el valor d’una vida per la independència de Catalunya (o de la unitat d’Espanya, oi?). Plantar cara? Respondre a la seva violència? Rebre? Patir? Sofrir? Perdre... o guanyar. S’accepta la possibilitat de guanyar plantant cara a qui et considera enemic a abatre?