Isi el nostre problema més greu com a espècie fos simplement que som imbècils? Es tracta d’una proposta temptadora, perquè això permetria explicar-ho gairebé tot: des del perill d’una guerra mundial nuclear que tenim ara mateix fins al fet que arrosseguem els peus davant els enormes riscos que planteja el canvi climàtic, passant per la pandèmia de la covid, fruit d’una globalització descontrolada en què la zoonosi (transmissió de malalties d’animals a éssers humans) amenaça d’estendre’s, unida a la destrucció de la biodiversitat. Ja entenc que això, plantejat així, sense més ni més, pot semblar una ocurrència. Però resulta que és la teoria que sosté un dels grans estudiosos de l’evolució humana, Eudald Carbonell, un savi en temps en què cotitza la ignorància. És cert que ell adjudica un percentatge notable d’aquesta imbecil·litat als líders i, de fet, assegura que seria fantàstic viure sense jerarquies de poder, però la denúncia és general.

«Cal ser competents, no competitius», és una de les seves màximes predilectes, però no crec que Putin pensi el mateix. I resulta curiós perquè tenen la mateixa edat, estan molt a prop dels 70, tot i que un fa mitja vida que trama com matar gent mentre que l’altre investiga perquè puguem sobreviure. El trio que Eudald Carbonell forma amb Juan Luis Arsuaga i José María Bermúdez de Castro es podria anomenar «els tres tenors d’Atapuerca» si tinguessin alguna vocació musical, però ells, com a paleoantropòlegs, es dediquen a una altra cosa: a indagar en els orígens de la humanitat. I l’altre dia a la ràdio amb l’Eudald, després d’una estona escoltant-lo, no sabia si aixecar-me a aplaudir o posar-me a plorar davant el panorama que ens va dibuixar. Però crec que almenys caldria parar-li més atenció; a ell i a altres com ell que han dedicat la seva vida a estudiar el comportament humà amb l’única finalitat de salvar-nos del desastre. No estic gaire convençut que ho aconsegueixin.