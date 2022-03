Els diaris ens han informat que els professors de tot Catalunya han començat uns dies de vaga i que la molt temuda vaga de transportistes també ha tingut lloc. L’anglès tradueix declarar la vaga per go on strike, i fer vaga i en vaga per be on strike; a més, una vaga de fam és a hunger strike. Esmentem dos usos més: un descobriment sobtat (p.e.: an oil strike) i un atac militar (p.e.: air strike).

El verb strike struck struck pot voler dir copejar. Així, the bells have struck five (les campanes han tocat les cinc), i hi ha qui creu que lightning never strikes twice (les desgràcies no es repeteixen).

Per acabar, la dita anglesa to strike while the iron is hot, o sigui, de calent en calent es pela (fa referència a quan es maten els conills) ens suggereix un joc de paraules: The teachers and truckers want to strike while the iron is hot = Els mestres i transportistes volen (fer vaga / clavar un juli) de calent en calent.