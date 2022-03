El que no es veu gairebé mai en política, s’ha pogut veure aquest cap de setmana en esports. El Barça i el Manresa van amargar el dia en què el Reial Madrid celebrava el seu 120è aniversari amb dues victòries inesperades que van aigualir la festa blanca en els dos fronts en què el club és poderosíssim, el futbol i el bàsquet. El Baxi Manresa, que ja havia derrotat el Barça a domicili, va tombar el Madrid al seu pavelló arrodonint una temporada que es podrà recordar com la del matagegants. Això ja es pot afirmar ara, sense saber encara què farà a la Lliga i a la Champions, on el joc que desplega la plantilla de Pedro Martínez convida a pensar en coses realment grans. I potser encara és més sorpresa el que va passar hores després al Bernabeu, amb una golejada (0-4) que indica que la decadència blaugrana potser està quedant enrere i que els bons temps potser tornaran abans del previst. En només quatre mesos, Xavi ha aconseguit una metamorfosi gloriosa. És aviat per llançar coets, però el canvi és un fet. Manresa i Barcelona van ser un front català a Madrid en els dos principals esports de l’estat. Una coincidència que fa goig.