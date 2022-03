La primera gala del nou programa musical de TV3 Eufòria, que és com un Operación Triunfo a la catalana, va tenir aquest divendres un gran èxit d’audiència amb prop de 300.000 espectadors. Una bona resposta que recorda la que ha tingut recentment el també exitós El Llop que, tot i ser d’un estil molt diferent, és una altra de les grans apostes d’entreteniment de la temporada que també ha generat un gran interès del públic.

Les noves apostes de la televisió pública catalana sembla que aconsegueixen connectar amb l’audiència més jove, que de tots és sabut que és més afí a les noves tecnologies que als formats televisius i, per tant, la més difícil de captar. El programa presentat per l’actriu Marta Torné i el cantant Miki Nuñez es va situar la nit de divendres en una quota del 16,6%, però el que és més significatiu és que va ser del 38,7% en el públic objectiu de 13 a 24 anys.

Per la seva banda, El Llop, que ha buscat el talent amateur de Catalunya per representar el clàssic Terra Baixa, també ha tingut una audiència destacada. Tot i ser un espai per a un públic més general i que segurament d’entrada no estava tan enfocat al jovent, com ho és Eufòria, va obtenir molts bons registres en aquesta franja d’edat. Grans i joves, i fins i tot petits, s’han interessat per un programa d’entreteniment, però que ha tingut com a valor afegit la divulgació cultural, amb la figura d’Àngel Guimerà i una de les obres cabdals de la literatura catalana, que ara tornarà als teatres.

Més enllà de la temàtica i del contingut, que TV3 aposti en prime time per aquests talents shows, un que busca la millor veu i l’altre que reivindica el teatre amateur català, que tinguin èxit i que una bona part del públic sigui jove demostra que la televisió encara pot ser una eina important de divulgació lingüística i pot reconnectar amb els joves si els seus formats els interpel·len i són atractius. La televisió, com el cinema (pensem en «Alcarràs»), també poden ser referents a nivell lingüístic.

Quan els estudis apunten un important retrocés en l’ús del català, sobretot entre els joves, que programes de la televisió pública els enganxin és una bona manera de reconciliar-los amb la llengua. Tot i així, no ens deixarem portar per l’eufòria perquè una flor no fa estiu. De moment, la realitat és una altra i demà mateix hi ha convocada una nova vaga d’ensenyament a Catalunya, en aquesta ocasió, contra la sentència del 25% en castellà i en defensa d’una educació pública i en català.