La frase «que ho pagui el Govern» significa «paguem-ho entre tots». El principi és extensible a diferents administracions: l’Ajuntament proper, la Generalitat nostrada, l’Estat malcarat o Santa Comissió Europea. Aquests dies de justificades exigències cal llançar-se a defensar les pròpies, perquè igualment pagarem les dels altres. Tota reivindicació quantificable implica finançar-la amb més impostos, menys atenció a un altre àmbit, o un endeutament que genera interessos. Si tenim present aquest axioma no hi ha res dolent en aplaudir les demandes dels qui es mobilitzen enèrgicament, fins i tot si destorben la nostra rutina, com els camioners, que tenen dret a guanyar-se la vida, o els mestres i professors, que mereixen respecte, certesa i desfer les retallades. És probable que nous sectors s’afegeixin a l’onada de malestar explícit, perquè entre les conseqüències de la pandèmia, les de la guerra a Ucraïna, i la desigualtat que penja de l’austericidi, hi ha raons de sobres per estar emprenyat. Les respostes que es reclamen són de dues menes: tracte digne i diners sobre la taula, i si totes dues coses no poden ser, que siguin les virolles. Però a dins de tots els governs hi ha unes persones molt importants que porten els llibres de comptes i es passen el dia assenyalant topalls de despesa. El governant que vol tranquil·litat i pau social, per convenciment i perquè li dona vots, diria que sí a totes les demandes, però la vigilància comptable no es cansa de marcar-les amb la creu vermella de la prohibició, fins que se n’atipa, diu: «estem disposats a apujar els impostos?», i quasi tothom empal·lideix. Gratant, gratant, de vegades es troben calerons en un racó mig amagat, perquè la Guàrdia del Tresor coneix tècniques secretes, però sovint es tracta d’una pilotada endavant i ja ho trobarem. Venen dies complicats, i tothom que tingui exigències quantificables i capacitat de pressió val més que aprofiti el moment, perquè el rajolí de l’aixeta no para d’escanyar-se. El que badi es quedarà amb la tassa buida.