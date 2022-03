Sense cap mena de dubte són dos dels més importants «savis» nats a Berga de transcendència nacional catalana. Josep Maria de Martín Gassó va crear l’oreneta com a símbol queraltí en el programa del 25è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt. El seu número de Dau al Set de la Patum es troba a totes les biblioteques importants del món. Gràcies a De Martín, la biblioteca de l’antic museu de Berga va encomanar a mossèn Armengou dos dels seus cabdals llibres, el de la Patum i el de l’escut de Berga. L’any passat, per fi, es va posar una placa a la casa de De Martín al Vall del Cudos de Berga... Després de deu anys d’haver estat lliurat pels seus hereus a l’arxiu local, es va publicar, per acord del Parlament de Catalunya, el dietari d’Armengou. Recomano llegir el seu índex onomàstic.

Fa anys que intento col·leccionar tot el que puc de Josep Maria de Martín. Per cert, per una mala gestió dels tècnics de cultura i polítics de Berga, tota la seva important biblioteca familiar va anar a parar al mercat dominical de llibres de vell de Sant Antoni de Barcelona. Mai no podré comprendre el perquè no van fer res de res els responsables municipals de cultura per salvar el seu patrimoni. Al mercat de Sant Antoni també va anar a parar el fons documental, fotos i dibuixos de Josep Vinyes. Una altra vergonya per als gestors culturals de llavors de la ciutat.

Ara es vol vindicar De Martín. Ja era hora(!). Voldria fer esment que fa uns quants anys vaig anar a la biblioteca-arxiu de Pamplona– Iruña. Volia mirar i tenir còpia dels dibuixos que un jove De Martín hi va fer quan va haver de fugir de Berga amb el seu pare i mossèn Armengou ja que la seva vida corria perill. Els anys 1936-39 els de dretes i missaires eren assassinats pel sol fet de ser-ho. De Martín de molt vailet a Euskal Herria va començar a dibuixar a la Voz de España de Donostia –Sant Sebastià– i a la revista de les joventuts carlines Pelayos. Després feia els dibuixos diaris d’una qualitat extraordinària, malgrat la seva edat, a El Pensamiento Navarro, diari carlí. Crec que molta gent de Berga no els ha vist mai... Em va impactar sobretot els del voltant del 2 de febrer del 1939, quan els franquistes van ocupar Berga.

Mossèn Armengou va ser ordenat capellà al País Basc, després fou capellà castrense i, anys més tard, va escriure la Justificació de Catalunya, llibre bàsic que va servir d’eina des de Jordi Pujol fins a Josep Benet. Per cert, a la segona edició clandestina hi ha un text de Joan Fuster. L’edició legal de La Magrana de l’any 1979 no va incloure el text de Fuster (?), i tant aquesta edició com les posteriors són molt diferents de la clandestina, que és la bona, i es pot consultar a l’Arxiu a Berga. Com que no hi era, els hi vaig portar un exemplar (Ah! i me’l van pagar, 3.000 pessetes de fa anys).