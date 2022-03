El català, com a resultat de segles de minorització i repressió conscient per part de les autoritats espanyoles, va arribar als anys vuitanta, quan Catalunya va recuperar l’autonomia, en una situació molt precària que amenaçava de reduir el seu ús a marginal. L’empenta que li va donar el prestigi adquirit pel fet de ser una llengua vinculada a l’antifranquisme, el fet que anés associada a l’ascensor social, i que els nous instruments d’autogovern li injectessin nova vida -sobretot, l’escola amb teòrica immersió i els mitjans en català- van aturar el cop. L’arribada d’un milió de nous immigrants i el canvi del món mediàtic han empès la llengua enrere un altre cop i l’han posat en una situació encara més crítica que la del postfranquisme. I ara la llengua té com a adversaris, a més, els tribunals, que, durant els vuitanta, la defensaven. El català no aconsegueix remuntar amb una immersió teòricament plena i els tribunals -darrera balda de tot un aparell polític i administratiu advers- ajuden imposant un 25% de castellà. Cal just el contrari: una immersió realment plena. La Generalitat, òbviament, no pot ignorar les sentències. Però cal una solució.