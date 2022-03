El manresà Oriol Pérez Treviño és el comissari de l’exposició Tot escoltant Gerhard (1896-1970), un quixot amb noblesa d’esperit, que és una mostra biogràfica i artística del compositor de Valls, Robert Gerhard, un dels músics europeus més importants del segle XX, quan es commemoren els 50 anys de la mort. Muntada en català i anglès, l’exposició oberta fins a finals de març, a l’Auditori, inclou codis QR, per escoltar fragments musicals de les diverses etapes de Gerhard, seleccionades per Oriol Pérez. L’organització ha anat a càrrec del Departament de Cultura de la Generalitat amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull. L’exposició també recull una cronologia bàsica i les principals obres de la seva etapa musical. Nascut a Valls el 25 de setembre del 1896, de pare suís i mare alsaciana, Maria Ottenwaelder, es forma amb els compositors Felip Pedrell i Arnold Schoenberg. De Valls passa a Viena i després a Berlín fins que el 1929 retorna a Barcelona on s’estarà fins el final de la Guerra Civil, en què haurà d’emprendre el camí de l’exili. El 1932 composà la cantata L’alta naixença del Rei en Jaume. Als primers anys de carrera, el ballet va ser el seu gènere predilecte amb obres com Ariel, Soirées de Barcelone i Don Quixote. A Cambridge va formar part del ballet Pandora. Entre 1940-43, va compondre el Concert per a violí i orquestra, per Antoni Brosa i va escriure l’òpera The Duenna, estrenada el 1992, coproduïda pel Teatro de la Zarzuela i el gran Teatre del Liceu, sota la direcció musical d’Antoni Ros-Marbà. Desconsolat per la mort de la mare el 1948 es refugia en la lectura i reflexiona profundament. Passa unes vacances a Blanes: «Vam trobar el país en un estat espantós. El suborn i la corrupció prosperen en una escala sense precedents. El mercat negre està dirigit principalment per l’exèrcit i el personal que ocupà càrrecs públics clau. (...). Això és que el fill de puta ha fet al país».

El 1951 composa l’extraordinari Concert per a piano, un any abans de patir la primera crisi cardíaca. Passa per dificultats econòmiques que supera amb l’ajut de les famílies Gomis i Homs. El 1952 inicia la composició de la primera Simfonia que va estrenar el 1955 a Baden-Baden. El 1958 crea el primer laboratori de música electroacústica privat del món. El 1960, esdevé ciutadà britànic. Al laboratori experimenta les sonoritats electroacústiques, amb l’obra Collage. El 1963 el director de cinema, Lindsay Anderson, li va encarregar la banda sonora del film This Sporting Life. Un dels autors fonamentals del compositor va ser Albert Camus. El plantejament musical de La Pesta ve donat per una construcció orquestral. Es va estrenar el 1964 al Royal Festival Hall de Londres. Per a Gerhard, «la pesta, calamitat natural, esdevé a la nostra consciència el símbol d’un desastre provocat pel mateix home». El 6 de juny de 1968, la Universitat de Cambridge el nomena «Honoris Causa». L’any 2008 la Generalitat de Catalunya va crear el Centre Robert Gerhard, per a la promoció i difusió del patrimoni musical català. Entre les obres, cal remarcar el Concert per a orquestra, un encàrrec del festival de Cheltenham, la composició Epithalamion i per encàrrec de Leonard Bernstein, director de l’Orquestra Filarmònica de Nova York, la Sinfonia número 4, estrenada el 1967. Entre les distincions, fou nomenat Commander of the British Empire. El manresà Josep M. Mestres Quadreny li va dedicar una excel·lent biografia: Vida i obra de Robert Gerhard.