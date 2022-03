Gairebé tota l’aigua dolça en estat líquid del món és invisible. Es troba oculta sota la terra en els anomenats aqüífers, uns jaciments subterranis que constitueixen la font de brolladors, rius, llacs i aiguamolls. Les aigües subterrànies permeten portar la vida fins i tot a les zones més àrides del planeta, on poden ser l’únic recurs hídric a l’abast de la població. Per això, constitueixen un tresor ocult per fer front als efectes cada vegada més devastadors del canvi climàtic. Cal prendre consciència sobre la importància de protegir-les, ja que constitueixen la base del subministrament d’aigua potable i dels sistemes de sanejament, i són un recurs natural bàsic per a l’agricultura, la indústria i tots els ecosistemes naturals (...) Les aigües subterrànies constitueixen sovint l’única font per a l’abastament en petites poblacions. I, en municipis grans i mitjans, aporten aigua de forma regular als recursos superficials que ja disposen. La seva principal font de recàrrega és la pluja i la neu, que s’infiltren en aquests dipòsits naturals a través del sòl, però un dels riscos més grans a què fan front és la sobreexplotació. Això és un problema que pot conduir a esgotar aquest recurs».

Aquest és un fragment d’un dels molts textos que s’han publicat aquesta setmana amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, a la qual els mitjans (Regió7 inclòs) hem dedicat suplements especials, i que aquest any porta per lema «Aigües subterrànies: fer visible el que és invisible».

A la meva casa natal hi teníem el que en dèiem el cuarto del safareig, que, com fàcilment es pot deduir, disposava d’aquest receptacle destinat a omplir-lo d’aigua per fer-hi la bugada quan les rentadores eren encara una utopia. I a pocs metres, per logística simple, hi havia al pou d’on extreien l’aigua per a les rentades i altres usos. Cada casa del poble, o gairebé, tenia pou propi, aprofitant les betes subterrànies que davallaven des de les humils muntanyes que envolten el poble, camí del Llobregat, que hi és a tocar. Hi ha qui encara avui els conserva, alguns per nostàlgia decorativa, d’altres perquè mai no es van refiar de renunciar a aquest bé. Però la majoria van acabar tapats i enrunats (a casa, és el cas) quan hi va arribar l’aigua corrent. Obrir l’aixeta i que ragi l’aigua és un luxe que hem normalitzat, malgrat la seva disponibilitat és més propera en el temps del que ens pensem. Però els nostres avantpassats (en el meu cas, tot just els meus pares) van saber de primera mà que per sota dels seus peus i corria un bé preuat, fonamental. Cal que tots plegats en prenguem consciència.