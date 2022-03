Tanta penúria existent i tants diners malbaratats amb armament. Diners que podrien servir perquè moltes persones poguessin viure dignament. L’impacte econòmic de l’actual guerra a Ucraïna ha encès els llums vermells dels mercats financers. Tot el món en patirà les conseqüències. S’encariran els productes bàsics i augmentarà la pobresa. Al contrari, els fabricants d’armament, com succeeix en cada conflicte, incrementaran considerablement els seus beneficis.

A part del cost econòmic hi ha un altre cost molt més greu i preocupant que és el cost social. La pèrdua de vides humanes. Persones mortes, ferides, mutilades, desplaçades, famílies destrossades... El trauma restarà permanent en els supervivents del drama.

Segons estimacions publicades recentment pel Centre for Economic Recovery el cost dels quatre primers dies de guerra va ser d’uns 7.000 milions de dòlars, una mitjana de 1.750 milions cada dia. I el que acabarà costant. Més munició, més bombes, més míssils, més projectils, més morters, més granades, més vehicles blindats... El govern ucraïnès estima en 565.000 milions de dòlars els danys ocasionats fins ara.

El dineral que es destina anualment per armament és escandalós. El darrer informe de l’Institut Internacional d’Investigació per a la Pau d’Estocolm (SIPRI) publicat l’any passat, denunciava que l’any 2020 la despesa militar mundial es va incrementar un 2,6% respecte a l’any anterior fins a arribar a 1,9 bilions de dòlars (1,65 bilions d’euros). Els Estats Units encapçala el rànquing dels països que més diners van gastar, 778.000 milions de dòlars (647.000 milions d’euros), el segueix la Xina amb 252.000 milions de dòlars (209.000 milions d’euros) i el tercer lloc l’ocupa l’Índia amb 72.900 milions de dòlars (60.599 milions d’euros). A aquest impúdic podi bèl·lic el segueixen Rússia, Regne Unit, Aràbia Saudí, Alemanya, França, Japó i Corea del Sud.

El SIPRI estima que a l’inici del 2021 el selecte club dels nou països amb arsenal nuclear posseïen conjuntament 13.080 armes nuclears, entre les quals unes 2000 en alerta màxima. És a dir, en pocs minuts poden activar-se si algun mandatari boig se li escalfa el cervell.

La capacitat destructiva de l’armament nuclear ha evolucionat i, per tant, s’ha incrementat. Les bombes d’hidrogen tenen un potencial devastador mil vegades superior –i més– que la bomba atòmica llençada a Hiroshima.

A Espanya, segons el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, oficialment s’assigna al Ministeri de Defensa 10.155 milions d’euros, però una despesa oculta repartida entre altres Ministeris fa que la xifra real ascendeixi fins a 22.796 milions d’euros. L’equivalent a 62 milions d’euros cada dia.

La fòbia bèl·lica evidencia indecents contradiccions com el cas de l’Índia, un país amb 1.380 milions d’habitants, amb uns alts nivells de pobresa, malnutrició i analfabetismes, i que prioritza malbaratar el diner en armament.

El resultat d’aquesta bogeria armamentística està a la vista, aquest món cada dia va a pitjor. Any rere any s’incrementa el pressupost d’armament. Any rere any disminueix el pressupost per a la pau. Quin fàstic!