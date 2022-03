Quan ni amb un sistema suposadament d’immersió n’hi ha hagut prou per impedir que el català retrocedeixi dramàticament, els tribunals imposen un increment del pes del castellà a l’escola. Gràcies per l’ajuda. Queda clar quina és la prioritat i l’objectiu. I si algú pensa que és de supremacistes fanatitzats oposar-se a un 25% de quota de castellà, pot mirar al que està passant a València, on el procés de minorització va més avançat. El Tribunal de Justícia del País Valencià, on hi ha línies escolars diferenciades per llengua, ha anul·lat els projectes educatius de dos centres de Torís i Benigànim que proposaven un 64% de català, un 26% de castellà i un 11% d’anglès perquè no és una «proporció raonable». I ho justifica: «si tots els espanyols tenen el deure de conèixer el castellà, haurem de convenir que el sistema educatiu no pot obviar aquest mandat». Ara ens entenem. Gràcies per la sinceritat. Això no ho diu un jutjat en mans d’un magistrat excèntric; això ho diu el Tribunal Superior. A Catalunya, també va ser el Superior el que va imposar el 25%, inspirat pel Constitucional i el Suprem. I serà el 25% fins que la justícia, última balda de tot un sistema estatal hostil al català, tingui ocasió d’avançar cap a una xifra més «raonable». La pregunta és: com s’atura tot això?