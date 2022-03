Es compleix un mes d’invasió a Ucraïna i els analistes coincideixen que no ha succeït el que esperava el Kremlin: una campanya llampec amb la caiguda de ràpida de Kíiv i les grans ciutats. No ha estat així perquè els ucraïnesos han plantat cara amb determinació, amb l’ajuda de les armes i l’entrenament proporcionats en els mesos anteriors pels països anglosaxons i pels europeus les darreres setmanes, mentre que les forces invasores patien un munt d’entrebancs de direcció i logística. Per entendre per què la passejada militar no s’ha fet realitat podem acudir a Perquè les nacions van a la guerra, de John G. Stoessinger, un estudi de les guerres del segle XX del qual Francois Vrey, professor de ciència militar a Stellenbosch (Sud-africa) ha extractat les conclusions en aquests termes: «En el capítol final, Stoessinger descriu les seves troballes sobre les guerres del segle XX. En primer lloc, aquelles nacions (o líders) que inicien una guerra gairebé mai no n’emergeixen victorioses. En segon lloc, les personalitats dels líders tenen una importància crucial i expliquen molt les decisions d’invocar la guerra com a opció política. En tercer lloc, sembla que la percepció errònia té un paper central o fins i tot fonamental en l’esclat de les guerres». Aquestes percepcions errònies dels líders respondrien a quatre tipologies diferents que Stoessinger extreu dels casos estudiats: «expectatives de campanyes ràpides que condueixin a la victòria, tenir una visió distorsionada de l’adversari, creure que l’adversari es disposa a atacar primer i percebre erròniament (sobreestimant) el poder real de l’adversari». El cert és que les percepcions errònies que condueixen a l’esclat de les guerres no són patrimoni exclusiu dels líders; els pobles, la gent, hi participa sovint amb entusiasme, amb l’ajuda de la desinformació planificada però també de les bombolles de convicció basades en prejudicis: «ens odien, ens atacaran, ataquem-los primer i els escombrarem». I passa el que passa.