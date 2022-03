Avui fa exactament 500 anys arribava a Manresa un noble basc esdevingut pelegrí que anava camí de Terra Santa en ple procés de transformació personal. Va entrar com un passavolant més en una ciutat en plena decadència: la potència comercial del segle XIV havia quedat enrere i ara Manresa era un poble d’entorn de dos mil habitants, delmat per les onades de pesta i per les guerres. Ignasi de Loiola, un home qualsevol, va entrar inadvertidament en una ciutat que tenia ben poc per oferir-li. Va ser un fet trivial, menor, irrellevant. Però avui, 500 anys després, ho recordem i ho commemorem. Ignasi va passar a la ciutat gairebé un any i aquí va concebre el pensament que el va portar a fundar una ordre religiosa que va esdevenir una potència mundial; aquí va concebre també els Exercicis Espirituals que van esdevenir un dels llibres més influents del seu temps. Manresa porta anys intentant treure rendiment del fet que va ser bressol del pensament ignasià i no se n’acaba de sortir. La celebració de l’aniversari, enguany, hauria de ser un pas que marqués la diferència.