Igualada és la ciutat que mai para i que batega al ritme del seu comerç. De fet, si mirem enrere, Igualada ja neix fa més de mil anys com a punt de trobada natural i que evoluciona cap a un punt d’intercanvi de productes per la pagesia i comerciants.

Al llarg dels darrers anys el govern de la ciutat ha mirat d’impulsar polítiques destinades a convertir la ciutat d’Igualada en una capital comercial i de serveis. Les zones blanques d’aparcament gratuït han suposat una estratègia de facilitació de l’activitat econòmica, molt necessària per atraure visitants de la comarca, però especialment de les comarques entorn la nostra. De fet, els estudis demostren que els compradors procedents de fora d’Igualada valoren molt positivament aquesta iniciativa.

Un altre element imprescindible per potenciar l’activitat comercial és tenir un centre històric amb un entorn urbà de qualitat i dinàmic, i tota una ciutat amb una gran vocació comercial. Igualada actua com un autèntic centre comercial a cel obert, amb una oferta cultural i d’oci potent i variada, que ha demostrat la seva força amb la inauguració recentment d’una segona sala de cinema, justament en un moment on la dinàmica dels cinemes és que se’n tanquin.

També la capacitat d’atraure grans esdeveniments i de dotar la ciutat d’una imatge que la faci referent en l’àmbit econòmic, universitari i cultural, és un element clau per convertir Igualada en un lloc atractiu per venir a comprar, a passar el dia i sobretot per viure-hi.

En aquest sentit, un exemple d’aquesta bona salut comercial que viu Igualada són les dades que ofereix la Generalitat sobre el cens de comerç, que posen de relleu que som la segona ciutat de la vegueria del Penedès que té més establiments comercials per cada 1000 habitants, concretament 17’06, per davant de ciutats com Vilanova i la Geltrú (amb 13’33) o Vilafranca (amb 16’56), i només per darrere, per molt poc, de Sitges (amb 18’19), i que demostra que Igualada tenim una elevada densitat comercial. A més, les mateixes fonts indiquen que els establiments de la nostra ciutat tenen una mitjana de 138 m2 de superfície, dada que denota el predomini i força del petit comerç, en contraposició de les grans superfícies comercials.

I aquest és el nostre model, el model del govern de Junts per Igualada, escoltar les necessitats del nostre comerç al costat de les entitats que el representen i treballar plegats per generar un ecosistema que faciliti impulsar projectes de futur perquè Igualada sigui més que mai una ciutat comercial i de serveis a cel obert: una ciutat que mai para.