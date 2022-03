Les guerres es comencen perquè es creu que es guanyaran i per alguna de les següents raons: per interès material, per ideologia (estendre principis polítics, ètnies, religions), per reforçar el propi poder (créixer per ser intocable) o per defensar-te d’una amenaça que creus imminent. De totes les raons, l’única que, suposadament, busca un benefici general per al poble de qui ataca és l’última, i encara caldria veure si el poble en qüestió té motius per defensar-se o hauria de celebrar ser conquerit. O sigui que, si no es tracta d’una guerra defensiva contra un rival unànimement considerat malèfic, iniciar una guerra només pot afavorir un monarca, una aristocràcia, una oligarquia, una casta militar o una cúpula de partit. En el cas rus, Putin ataca perquè Ucraïna és part de Rússia (ideologia), ell vol ser el nou tsar (poder) i vol mantenir Ucraïna lluny d’Occident (amenaça). I els beneficiaris (suposant que guanyin) són ell i la nova nomenklatura de militars i alts funcionaris. ¿I l’interès material? Una ruïna per a tothom, Putin inclòs. O sigui: en contra del que moltíssima gent està fèrriament convençuda, no és veritat que darrere de qualsevol acció humana hi hagi un interès econòmic visible o ocult. No és així. Tant de bo fos així. Si fos per diners, compraríem la pau.