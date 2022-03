Fa uns quants mesos que una colla de persones vinculades estretament al món de les colònies del Berguedà, M. Neus Santamaria, Francesc Puig, Eva Carreras, Ramon Viladomat i Carme Altarriba, ha posat en marxa l’Associació d’Amics de les Colònies industrials de l’Alt Llobregat amb l’objectiu de fomentar, promoure i divulgar els valors, històries, culturals, patrimonials i naturals del conjunt de colònies industrials de l’alt Llobregat, així com també dels aspectes socials i ambientals del seu entorn fluvial que configuren un paisatge únic i singular d’aquest territori al costat del riu Llobregat.

Es proposen vetllar per la preservació del patrimoni arquitectònic i de l’entorn natural d’aquests enclavaments, pel desenvolupament de les persones que hi viuen i de les empreses que hi realitzen les seves activitats. Desenvolupar projectes, programes i estratègies orientades a promoure la difusió i el coneixement d’aquest patrimoni cultural i natural, així com de la seva preservació i millora. Impulsar activitats educatives, artístiques i culturals, promoure la realització d’estudis i treballs de recerca històrica, social i mediambiental vinculades a aquest àmbit geogràfic, implicar les persones vinculades a les colònies i el seu entorn...

Això i molt més expliquen els seus estatuts; i encara més les xerrades i presentacions que van fent per convidar a tothom a formar part de l’associació que es presentarà en públic el proper 1 de maig en una de les colònies.

Haurem d’estar atents perquè l’objectiu és ambiciós, perquè té relació amb un extens territori, perquè el Berguedà es va fer gran, en bona part, gràcies a les colònies, les tèxtils i les mineres, també amb les que sovint oblidem, agrícoles, cimenteres, químiques... Jo en compto vint-i-quatre al Berguedà, i 63 a la conca del Llobregat. Se’n compten 95 de tèxtils a tot Catalunya, 13 de mineres, 10 d’agrícoles, 6 de ferroviàries, 3 d’hidroelèctriques, 2 de cimenteres, 2 de metal·lúrgiques...

I, posats a comptar, milers de persones, centenars de famílies, vinculades a aquest sistema de vida i de treball, i al paisatge del Llobregat que fou el nervi de Catalunya. L’any 1930 la Bureau of Labor Statistics, del Departament de Treball dels EUA, la principal agència d’investigació sobre temes d’estadística econòmica i laboral fundada el 1884, estimava que més de 10 milions de persones vivien en company town o milll towns, és a dir en colònies industrials, anomenades també village o cité ouvrière, villagis operi o workers village, Arbeiterkolonien, città di lavoro, villaggio operario … escampades per tots els països industrials.

No es tracta d’un fenomen local, ni tan sols comarcal o de país, és molt més que tot això, perquè les colònies industrials formen part de la història de tots els països industrials del planeta, i arreu comparteixen problemes i reptes.

Llarga vida i molts èxits a l’Associació d’Amics de les Colònies industrials de l’Alt Llobregat.