El ple municipal del dia 17 passat aprovava per unanimitat el Pla Estratègic per l’Envelliment i la Dependència de Manresa. És una satisfacció per als pensionistes de CCOO que una iniciativa sindical del 2017 ratificada per tots els grups municipals doni peu a un Pla Estratègic per als propers 5 anys que millorarà l’atenció a moltes persones grans i dependents.

Manresa serà una ciutat capdavantera amb aquest tipus de pla. Diversos agents han participat en la seva elaboració, però fonamentalment l’han treballat i acordat la regidora d’Inclusió Social amb l’equip tècnic i el grup de pensionistes de CCOO de Manresa coordinadament amb el sindicat. El pla és un salt endavant en les polítiques públiques d’atenció a l’envelliment i la dependència i posa l’accent en les prioritats següents: atès que el desig majoritari de la gent gran és viure a casa, el pla posa l’accent en l’atenció domiciliària i pretén arribar a més persones, amb més intensitat i serveis; l’Ajuntament es compromet a adquirir o conveniar habitatges amb serveis per a persones que són autònomes en la seva vida diària, però que requereixen algun tipus de suport i que tenen pocs recursos; es demanen a la Generalitat més places públiques concertades i una nova residència pública per pal·liar els dèficits que té Manresa. Un model de residència amb petites unitats de convivència i pensada per a les persones i les seves particularitats. Una residència amb finançament i gestió pública per tal de trencar la progressiva mercantilització del sector que repercuteix negativament en la qualitat de vida dels residents, les condicions laborals de les treballadores i les necessàries inversions en innovació. Una de les problemàtiques de moltes persones grans és la soledat. El pla pretén pal·liar-la amb diverses mesures com promoure el voluntariat per fer acompanyaments de persones soles. També es vol donar suport i formació a les persones cuidadores no professionals, al mateix temps que s’aposta per dignificar i prestigiar el treball de les persones que treballen en el sector de les cures. No ha estat possible, però ens hauria agradat incorporar al pla una aposta perquè Sant Andreu Salut fos un instrument de les polítiques públiques d’atenció a l’envelliment i la dependència, avançant cap a un ens de caràcter públic amb un patronat amb més presència municipal i més representatiu de la societat manresana i bagenca. El Pla Estratègic és un repte de ciutat. Sobretot per a l’Ajuntament, que ha de desenvolupar les actuacions previstes i liderar amb fermesa davant de la Generalitat la demanda de més places residencials i de la nova residència. També és un repte de seguiment, col·laboració i exigència per part de CCOO, de la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de les Persones Grans i d’altres entitats representatives del col·lectiu. Podem dir que tenim un bon pla, ara convé desenvolupar-lo i millorar la qualitat de vida de les persones grans de la ciutat.