El seu àmbit d’acció és a Berga però podrien actuar a qualsevol altre indret. Són éssers anònims que actuen sota pseudònim. Sabem o intuïm qui són. En l’àmbit d’una ciutat petita, plena de les virtuts i els vicis propis de no ser ni carn ni peix, hi pasturen per les xarxes almenys tres animalons mediàtics de la família dels trols.

Fins i tot els no iniciats saben que a internet hi viu de tot. Bo, dolent, neutre o corrosiu. Entre la molta fauna digital hi destaquen els trols i els bots. Aquests són una mena d’automatismes informàtics que responen mecànicament a partir d’unes directrius algorítmiques. La versió més tremenda són els programats per atacar qualsevol que escriu una paraula o un missatge concret. Poden arribar a crear veritables guirigalls només rebotant comentaris preestablerts. Però els que m’interessen de debò són els trols. Són persones molt actives que amaguen la seva identitat, creen un personatge fictici amb el qual atien a tot déu per emprenyar, denunciar o crear controvèrsia.

A la capital berguedana n’actuen tres que tenen força èxit i són paradigmàtics de la seva classe. Amb només un parell de centenars de seguidors aconsegueixen una visibilitat impactant. Són el Castrum Bergium, la Pepita del Vall i els Crítics Berguedans. Són odiosos o corrosius però interessants i influents. Accepten interactuar amb el personal (de Twitter en aquest cas). Van forts sobretot a l’hora d’estomacar els poders polítics locals. Hipercrítics amb l’actual coalició de govern, els ataquen sense pietat. Fan una combinació estranya. No tenen cap reticència a fer servir insults tous tipus «sectaris» o «panxicupis» o bé fan mems de soviètics diversos amb les cares incrustades dels actuals regidors. Però saben del que parlen i estan informats de les carpetes d’actualitat. A vegades fan alguna cosa similar al que podria ser periodisme d’investigació amb contractes municipals poc clars o altres dades útils per crear actualitat més enllà del seu món virtual.

Jo hi parlo fent una excepció a una autoimposició meva de no fer-ho amb individus amb sobrenom. Amb el meu admirat Isaac Vilalta, periodista de Catalunya Ràdio, vam argumentar amb un d’ells sobre aquest fet. Els hi dèiem que parlar des dels racons invisibles d’internauta no és una manera de fer acceptable. El compte de Crítics Berguedans, el més veterà de tots, es defensava dient que així tothom queda al mateix nivell i autocitava un article seu sobre el tema. Més preocupant és la posició de la Pepita del Vall o del Castrum Bergium quan justifiquen viure secretament per por a les represàlies «d’uns cadells de certa institució» o pels «riscos de portar la contrària a la majoria de residents en un immoble».

Molesten i molt els que governen la ciutat. En ocasions els meus desconeguts amics piquen fort i travessen les línies del respecte personal, però aporten debat, diversitat a l’àgora pública i somriures. Com el trol del bisbe Novell o el que es fa passar per Déu i és un comunista de manual. El metamon és aquí.