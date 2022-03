Des de Catalunya habitualment sabem poca cosa dels moviments independentistes d’altres indrets d’Europa, tret dels situats dins de l’Estat espanyol. Per això podia sorprendre fa pocs dies l’impacte que va causar a Còrsega la mort d’Ivan Colonna, el líder independentista més conegut de l’illa, a mans d’un reclús de la mateixa presó francesa on Colonna havia estat empresonat per un delicte que ell sempre va negar haver comès. Aquesta mort ha sotraguejat el moviment independentista de l’illa, ha accentuat el sentiment antifrancès de molts dels seus habitants i ha promogut grans mobilitzacions aquests darrers dies. Còrsega ha tingut sempre una història molt accidentada i complexa. A finals del segle XIII fins i tot va estar sota el domini dels reis catalans, que va durar una cinquantena anys. Més tard va anar oscil·lant entre la influència de Gènova i de França, que governa l’illa des de finals del segle XVIII, poc després que Napoleó Bonaparte nasqués a la ciutat corsa d’Aiacciu. Des del 1976 s’han creat organitzacions partidàries de l’autodeterminació de Còrsega o de la seva independència, amb molt bons resultats electorals. Sens dubte, la mort d’Ivan Colonna accentuarà aquesta tendència. La prova és que el govern francès, per parar el cop, ja s’ha afanyat a dir que està disposat a parlar, fins i tot «de l’autonomia de Còrsega». Sobretot, és clar, perquè s’acosten les eleccions presidencials franceses del mes d’abril i les legislatives del juny.

Mentrestant la situació a Ucraïna no millora. Al cap d’un mes d’haver començat la invasió russa, les conseqüències externes més visibles són els tres milions i mig de refugiats que han sortit del país i que necessiten més que mai ajut i solidaritat (recordem que es pot exercir a través d’organitzacions com el Fons Català de Cooperació, Creu Roja, Càritas...). Però també cal tenir en compte la gran destrucció que ha sofert el país, les moltes víctimes innocents i el patiment general que la invasió continua comportant als ucraïnesos. I, com a contrast, cada dia és més evident que l’atac rus és lluny d’haver assolit allò que pretenia: ocupar ràpidament Ucraïna en una mena de «guerra llampec» que impedís cap tipus de reacció. No ha estat així i Putin pot ser especialment perillós pel fet de no haver aconseguit el seu objectiu, tot i que les conseqüències econòmiques de tot plegat són ben constatables a casa nostra mateix.

A Catalunya, un dels temes polèmics és l’escomesa contra el sistema d’immersió lingüística amb la decisió judicial d’imposar el 25% de les classes en castellà a les escoles catalanes. El rebuig d’aquesta imposició s’ha comprovat en les manifestacions d’aquests dies. I s’accentua en el moment que augmenta la consciència del retrocés del català en determinats àmbits i àrees del nostre país. Però el pitjor és la falta d’unitat en la qüestió. Dijous al matí s’anuncia un acord entre Junts, ERC, PSC i Comuns. Però al vespre, Junts se’n despenja. El català no es defensa amb aquest desgavell. El suport del català a l’escola, del seu ús públic en els mitjans de comunicació, a les xarxes socials, etc. és fonamental. Tal com s’ha dit sempre, la llengua és l’ànima de la nació i entrebancar-ne l’ús en qualsevol entorn o indret del seu territori no és fa perquè sí, ni en funció de determinada norma o llei: és per anar ofegant la nació que s’hi expressa des de fa segles. Per tant, la unitat per lluitar-hi en contra és imprescindible.