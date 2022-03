Divendres passat, dia 18 de març, es van presentar les iniciatives que prendrà la ciutat de Manresa per un canvi de model de mobilitat i millorar la qualitat de l’aire.

Totes les mesures en aquest sentit són molt necessàries com ja sabem tots per afrontar la crisi climàtica que ja és una realitat palpable.

Limitar l’ús del cotxe a la ciutat i el foment i la millora del transport públic i que els autobusos siguin elèctrics o híbrids és un gran avenç.

Per altra banda, aquest pla de mobilitat hauria de contemplar la presència creixent de bicicletes i patinets elèctrics a la nostra ciutat i facilitar també el seu ús i la seva bona convivència amb els cotxes i els vianants.

Actualment, hi ha alguns carrils bici, però no cobreixen ni de lluny la realitat de la circulació de bicicletes i patinets. A la gran majoria de carrers de la ciutat, si circules amb bici o patinet, has d’anar per la vorera, molestant i posant en perill els vianants o per la calçada, posant-te tu en perill i obstaculitzant la circulació fluida dels vehicles de motor.

La pujada dels preus dels carburants i la futura implantació de la Zona de Baixes Emissions a Manresa, pot fer augmentar aquesta presència de bicicletes i patinets, ja que moltes persones no disposaran dels recursos necessaris per canviar-se el vehicle i/o fer front a les despeses de tenir-ne un.

Per tant, seria necessari i valuós per la ciutat disposar d’una bona xarxa de carrils bici que afavoreixi una millor convivència amb vianants i vehicles com a complement a les mesures preses amb relació al transport públic.

Crec que seria una acció que tindria grans guanys per la ciutat i que seria poc costosa econòmicament. Vam veure durant la situació de pandèmia de la covid-19, com es van poder arranjar ampliacions de les voreres cap a la calçada amb força rapidesa (els trams pintats amb línies grogues que hi ha al carrer del Pujolet o de Guimerà, per exemple). Fins i tot aquestes mateixes ampliacions que aviat deixaran de ser necessàries (si no han deixat de ser-ho ja) es podrien convertir amb molta facilitat en carrils bici i ja tindríem part de la feina feta.

Així doncs, espero que des de l’Ajuntament es doni resposta a aquesta necessitat present i creixent a la nostra ciutat.