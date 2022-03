Gairebé la meitat de les manresanes han estat assetjades d’una o altra manera quan anaven pels carrers de la ciutat. La majoria ho han estat de forma verbal, sense contacte físic, però en molts casos no s’ha tractat només d’una frase masclista llançada a l’aire, sinó d’una intimidació. Aquestes són les conclusions d’una enquesta realitzada per aquest diari a cent dones triades a l’atzar. La mostra no permet afinar estadísticament, però sí que és suficient per fer un retrat molt aproximat de la situació. I la conclusió és que la realitat és inacceptable, molt pitjor que les dades oficials. Les dones han de portar una càrrega injusta que impedeix que gaudeixin lliurement dels seus carrers. La por d’anar pel carrer de nit –de dia, la sensació és completament diferent– és general a tota la ciutat. El masclisme es manifesta arreu. Tanmateix, hi ha punts que intimiden més que altres. En alguns és així per la presència habitual de grups d’homes que embruten el clima ciutadà. En aquests punts, l’Ajuntament podria fer-hi alguna cosa més. També la il·luminació podria millorar. Però el problema, al final, és la tara social del masclisme. I això exigeix un combat social global i a fons.