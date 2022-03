Diuen que les orenetes anuncien l’arribada de la primavera; així podem dir que són the harbinger of spring (lit.: l’herald de la primavera). Avui parlarem de spring, un mot superpolisèmic (que té més d’un significat; p. e.: Tinc un barret tan petit que cap cap no hi cap).

Com a nom, a part de primavera, spring significa font natural, que distingim d’una font construïda, que s’anomena fountain (pronunciat [faun·ten]); (i hot spring és una font termal). També, un spring és una molla, i un box spring, un somier de molles. Com a verb, spring sprang sprung vol dir fer un salt, sobretot com el d’una pantera. Una mànega i una barca poden spring a leak (obrir-se una via d’aigua) i, com a adjectiu, tenim spring cleaning (neteja de casa un cop l’any) i spring fever (zel de la primavera). Nota del 20-03-2022: Un col·lega ens ha recordat un fet curiós. En el joc de beisbol es diu strike (cop, xoc) quan el batedor no aconsegueix tocar la pilota.