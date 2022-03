La Maria i el Joan eren parella i, entre ells, en ocasions parlaven per Twitter. Eren R2D2 i D2R2, sense foto de perfil. Tots dos només tenien com a únic seguidor l’altre. «Ja has fet el dinar?», piulada des del menjador. «El porto immediatament», respon des de la cuina. Un tercer tuit diu: «Que aquest cop no hi falti sal una altra punyetera vegada!!!».

Casualment, la conversa no va passar desapercebuda i una persona usuària de la xarxa va fer una afilada piulada: «Et fan cada dia els àpats i l’únic que fas tu és queixar-te que no té sal? More’t, polla vella!!!». Com que es tractava d’algú experimentat, com demostrava la gran quantitat de seguidors que tenia, el tuit va començar a rebotar pels confins de la xarxa. I se’n van fer ressò influencers que, ràpidament, van aconseguir mobilitzar centenars de comentaris punyents amb voluntat d’arribar fins al moll de l’os de la situació d’abús i aplicar un sever correctiu. Alguns es passaven de rosca i, fins i tot, li desitjaven la mort amb els sistemes més cruels que incloïen l’ofegament en la seva pròpia merda de consciència. El pitjor de tot, destacaven, era que només s’havia vist la punta d’un iceberg submergit d’abusos al llarg de tota una vida. Perquè una cosa és que hagués pogut emergir l’abús per una afortunada actuació d’una persona amatent que havia reaccionat i, una altra, tota la resta d’improperis i vexacions que hauria hagut de patir en silenci la víctima. Grandíssim cabró. El Joan va arribar al menjador des de la cuina amb passets curts arrossegant les sabatilles. Ella l’estimava des que eren joves. Al poc de viure en parella va patir un sinus pilonidal i li van haver de treure carn i li van deixar un forat de 7 centímetres de llarg i tres d’ample fins a l’os, que s’havia d’omplir diversos cops al dia amb gases per permetre, sense que s’infectés, que la carn es regenerés des de la base mil·límetre a mil·límetre durant setmanes, evitant que s’enganxés per dalt. El dia que li va fer a casa la primera cura d’aquella ferida enorme li va cuinar una paella. El va mirar intensament als ulls i li va dir que li faltava sal. Durant prop de mig segle sempre s’havia mantingut fidel a la tradició de dir-li que li faltava sal cada cop que li cuinava un àpat. I es feien un fart de riure. A la tarda, quan un altre cop ell era a la cuina i ella al menjador, R2D2 va rebre un tuit de D2R2 dient-li que, a partir d’ara, també fes servir l’audiòfon dintre de casa i que això de parlar-se per Twitter s’havia acabat.