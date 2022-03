Fa uns quants dies, el president de la Sant Fruitós Escola de Futbol, David Vila, em va convidar a l’entrega del premi Riudor. Es tracta d’un guardó que arriba a la desena edició i que premia persones o entitats que hagin destacat per iniciatives encaminades a enaltir els valors de l’esport, bàsicament del futbol. En aquesta ocasió, es va condecorar el CE Europa per la seva campanya «Diem no». Des de fa uns quants mesos, els seus primers equips masculí i femení porten un logotip en una màniga que defineix l’entitat gracienca com la primera a casa nostra que es declara antimasclista, antiracista, antihomòfoba, antifeixista i antibullying.

La iniciativa, evidentment, és del tot lloable, però el que em va sobtar és que aquests principis no s’exigeixin ja d’entrada a l’hora de crear una entitat esportiva, que no siguin obligatoris. Alguns directius afirmen que hi ha gent a les juntes que diu que no hi està d’acord perquè considera que això és barrejar política i esport, però ja em direu quina política hi pot haver en obligar a tenir respecte cap a les altres persones, companys i adversaris.

L’esport és un món que pot aportar molts valors a les persones, però cal anar-hi amb compte. Històricament també ha estat un reducte on, protegit pel ramat, el pitjor de la nostra societat hi ha trobat les condicions necessàries per perpetrar actes del tot censurables i fins i tot delictius. En una època de crispació com la que vivim, després de la pandèmia i enmig de convulsions socials, és més necessari que mai ser inflexible contra aquells que volen pertorbar la pau. Diguem no, però procurem que no sigui només quatre dies.