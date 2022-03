El problema de la palesament insuficient capacitat de l’escola per formar alumnes plenament competents en català que pugin esdevenir catalanoparlants si ho volen està petrificat sota moltes capes de problemes: professors menys motivats, prestigi minvant de la llengua, classes plenes d’alumnes parlants d’idiomes molt distants, retallades en els recursos dedicats a atendre la complexitat, polítiques d’escolarització que formen guetos, famílies de nous immigrants que no perceben el català com un factor tan important de l’ascensor social, falta de supervisió del professorat, pèrdua de pes dels mitjans en català, hostilitat creixent de l’estat, dels tribunals i de l’opinió pública espanyola, indiferència general del catalanisme entretingut amb el procés, intimidació judicial dels professors per part de col·lectius i partits furiosament anticatalanistes i, per rematar-ho, el 25% imposat pel TSJC. El tribunal, en comptes d’ajudar una llengua amenaçada, ajuda a liquidar-la. Però el que realment farà letal el 25% és que els indepes se’l llencin pel cap i s’entretinguin a esbudellar-se en comptes de, mentre intenten revertir-lo, llançar-se a afrontar urgentment, amb diners, amb ungles i dents, amb un ampli acord, totes les capes que no depenen del 25%. O s’espavilen molt, o aviat el 25% serà el menys important.