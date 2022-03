Des que la Comissió Europea va activar una directiva –que tenien ben amagada al calaix– de 2001 en virtut de la qual qualsevol persona amb passaport ucraïnès o residència demostrable en aquest país pot accedir automàticament a la protecció temporal, uns tres milions de persones han entrat a la Unió Europea fugint de la invasió russa. Només trepitjar territori de la Unió poden agafar qualsevol tren i viatjar gratuïtament fins al poble o ciutat d’Europa on tinguin interès en establir-se. La majoria es queda als països propers, amb l’esperança de poder tornar aviat a casa, però molts decideixen continuar cap a l’oest i unes 11.000 persones han arribat ja a Catalunya amb la intenció de quedar-s’hi unes setmanes que poden ser mesos o anys (les guerres sempre es preveuen curtes, quan comencen).

L’atenció d’emergència, a Portbou, a Barcelona o a qualsevol altre municipi on arribin, la fa Creu Roja, que els ofereix un allotjament (albergs, residències, hotels, cases particulars...) per tal que ningú –ningú!– es quedi al carrer. A partir d’aquí ja poden anar al CAP i treure’s la targeta sanitària, empadronar-se, escolaritzar els infants o –no és un tema menor– vacunar les seves mascotes. I és que, com faríem nosaltres si haguéssim de fotre el camp de casa, moltes persones arriben amb gossos, gats, tortugues i conills (!). Un cop les necessitats més bàsiques estan resoltes, la prioritat per a la majoria és guanyar-se la vida, aconseguir uns mínims diners de butxaca. Penseu que la renta per càpita d’Ucraïna és poc més de la desena part de la de Catalunya i que la majoria d’aquestes persones arriben sense pràcticament estalvis. Per accedir al mercat de treball el procés no és automàtic però sí relativament ràpid (supersònic si el comparem amb el viacrucis que han de passar persones migrades o refugiades d’altres llocs del món). Cal demanar cita i obtenir, d’una sola tacada, l’estatus legal de protecció temporal, un NIE i el número de filiació a la seguretat social. Amb això ja es pot entrar directament al circuït de cerca de feina del SOC.

No tot és perfecte, evidentment: La concentració de persones en determinats municipis fa complicada l’escolarització dels nens i nenes, l’homologació de títols universitaris no està ben resolta, alguns iniciatives voluntarioses però mal pensades acaben creant més problemes que solucions, la gestió de papers acaba sent més lenta i feixuga del previst... No obstant és impressionant –emocionant, fins i tot– constatar com, quan volem, podem acollir milers de persones de forma ràpida, efectiva i digne. Una constatació que fa encara més injustificables i vergonyants fets sabuts com que Espanya estigui a la cua d’Europa en resolució favorable de sol·licituds d’asil (només un terç del total) o que l’any 2015 el govern espanyol es negués a acollir les 19.500 persones (per tot l’estat!) refugiades de la guerra de Síria que li corresponien en el repartiment que va acordar la Unió Europea. Alemanya en va acollir un milió.