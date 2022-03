Imira que estava despistat el llop, que no sabia que no li tocava fer cap paper en aquest conte! Compten que 430 alumnes de 3 a 8 anys d’una dotzena d’escoles de municipals de música van participar diumenge al teatre Kursaal de Manresa en les dues sessions de la cantata Quin cacau per fer aquest cau, en el marc de la iniciativa Cantaxics, organitzada per l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).

Tal com va explicar des de l’escenari Ruth Matalama, membre de l’ACEM coordinadora del Cantaxics, l’esdeveniment va ser destacat per diversos motius. D’entrada, aquesta edició es presentava ja com un regal només pel fet de poder-se recuperar la iniciativa després de dos anys: el 2020, suspensió a tres setmanes de l’estrena; i el 2021, edició reclosa a les escoles en un format vídeo per sortir del pas. Assegurava que els professors estaven emocionats entre bastidors per tornar a copsar l’alegria dels petits cantaires, els protagonistes d’aquest espectacle amb les seves veus.

Aquest Quin cacau per fer aquest cau també esdevenia especial perquè és la desena cantata que l’ACEM publica en forma de conte: «Quan vam començar, no pensàvem en cap moment que arribaríem fins aquí, però l’èxit del Cantaxics any rere any, ha mantingut viva la il·lusió dels qui hi estem al capdavant». I no és un conte qualsevol: hi ha la història de la cantata il·lustrada, amb tipografies per a diferents nivells de lectura, les cançons amb les partitures, el text de l’escenificació i també l’enllaç per poder escoltar l’obra de forma digital.

A més, és el primer cop que la idea de la història, la lletra de les cançons i la música, han estat creades per una escola de música participant. L’Escola Municipal de Música d’Artés va entomar el repte en motiu dels seus 25 anys. «Quan la van tenir acabada, ens la van oferir a l’ACEM per al Cantaxics. Vam pensar que era un gran encert i estem molt contents del resultat», va destacar Matamala, després d’haver fet sortir a saludar a tots els implicats en aquesta aventura que explica la història d’una oreneta que, tot jugant, no s’adona que marxa el seu estol i, com que ve l’hivern, l’acull una amiga granota i uns talps els ajuden a fer un cau. «Representem aquesta cantata en un moment en què és més present que mai la necessitat d’acollir», va remarcar la professora de música. Perquè, com diu la cançó, «tot és més senzill, si els amics es cuiden. Ja no hi ha perill, ni res ens amoïna». I el llop, amb tot l’agraïment per la generositat de Manel Justícia, es va quedar sense paper!